  • 28°C
香港時間 : 2021604日 (五) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】吉利有信心達成全年銷售目標 半日急升近7%

股樓投資 16:03 2021/06/04

分享：

近日汽協公布，今年1月至5月間，汽車行業累計銷量預估完成1095.1萬輛，按年增37.6%。上半年銷售增長理想帶動相關股份造好。吉利汽車（00175）今日中午曾急升9.3%，報22.9元。現升幅收窄至6.9%，報22.4元，成交29.3億元。

摩通引述吉利高層指，有信心達到全年售出156萬輛車的目標。雖然第二季因晶片短缺及原材料成本上漲，使產量受到單位數影響，但吉利將調整生產及產品組合，並優先銷售較高價的車型，提高盈利能力。

摩通看好內地汽車下半年的銷情，並認為有關晶片短缺的負面影響已反映在股價。該行預期，吉利今明兩年銷量將按年增19%及30%，2022年的盈利將會倍增。

大行目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

下一篇文章

【方圓公關人生@iM網欄】掌握受眾心理 精準策略對宣傳成效的重要性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋