【異動股】吉利有信心達成全年銷售目標 半日急升近7%

近日汽協公布，今年1月至5月間，汽車行業累計銷量預估完成1095.1萬輛，按年增37.6%。上半年銷售增長理想帶動相關股份造好。吉利汽車（00175）今日中午曾急升9.3%，報22.9元。現升幅收窄至6.9%，報22.4元，成交29.3億元。

摩通引述吉利高層指，有信心達到全年售出156萬輛車的目標。雖然第二季因晶片短缺及原材料成本上漲，使產量受到單位數影響，但吉利將調整生產及產品組合，並優先銷售較高價的車型，提高盈利能力。

摩通看好內地汽車下半年的銷情，並認為有關晶片短缺的負面影響已反映在股價。該行預期，吉利今明兩年銷量將按年增19%及30%，2022年的盈利將會倍增。

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