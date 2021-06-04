【大行點睇】大摩首予周大福「增持」評級　料股價短期迎3大催化劑

摩根士丹利發表研究報告，首予周大福(01929)「增持」評級，目標價17元，相當於未來12個月預測市盈率23倍。公司正透過輕資產模式及可負擔產品，調節其內地市場策略，香港及內地未來復關亦料有助其2022至2023財年收入增長。



報告表示，周大福潛在短期催化劑，包括1.將於下周二(8日)公布2021財年業績勝預期；2.在港府消費券計劃下本地奢侈消費增長；3.香港與內地復關。大摩料周大福2021財年收入按年升15%，2021財年下半年收入料按年大升49%，主因內地疫情放緩後消費復甦；另在低基數及缺乏旅客下，港澳市場收入料溫和按年下滑2%。

大行對周大福評級及目標價：

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