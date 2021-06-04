  • 28°C
香港時間 : 2021604日 (五) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海航危機】海航集團破產申報債權達1.2萬億元 321家公司嚴重資不抵債

股市 14:51 2021/06/04

分享：

海航集團破產申報債權高達1.2萬億元人民幣。

海航集團破產重整，外電報道，海航清算組在海航集團債權人會議上稱，截止6月3日收到申報債權金額約1.2萬億元（人民幣，下同），其中包含理財產品申報債權299.59億元，下一步繼續推進債權審查工作，全面招募戰略投資者。

清算組指，截至目前已確認的債權約4057億元，不予確認的債權3535億元，暫緩確認的債權1565億元。目前管理人在全力組織戰投招募工作，但能否在短時間內引入有實力願大力投資的戰投，存在不確定性。

復星、京東及平保等擬購海航集團資產　若成事金額料逾數十億美元【下一頁】

清算組又稱，321家公司實質上已經嚴重資不抵債，償債資源缺口巨大，截止6月3日累計收到6.74萬家債權人申報債權，申報債權16.63萬筆。

海航集團1月底宣告正式進入破產重整程序，旗下多家上市公司亦公告被申請破產事宜。3月中海南省高級法院發布公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合併重整案管理人。

相關文章：

【海航危機】海航控股去年破紀錄虧損640億人民幣　資不抵債觸發退市風險警示

【海航危機】據報吉祥航空擬組合伙企業 　收購海航航空資產

編輯：陳健婷

 

港股 海南省 海南航空

上一篇文章

【Bitcoin】馬斯克發帖比特幣標籤加心碎符號　再累比特幣下跌、跌穿37000美元

下一篇文章

【虛擬銀行】天星銀行開業1周年　向貸款客送Staycation優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高