【海航危機】海航集團破產申報債權達1.2萬億元 321家公司嚴重資不抵債

▲ 海航集團破產申報債權高達1.2萬億元人民幣。

海航集團破產重整，外電報道，海航清算組在海航集團債權人會議上稱，截止6月3日收到申報債權金額約1.2萬億元（人民幣，下同），其中包含理財產品申報債權299.59億元，下一步繼續推進債權審查工作，全面招募戰略投資者。

清算組指，截至目前已確認的債權約4057億元，不予確認的債權3535億元，暫緩確認的債權1565億元。目前管理人在全力組織戰投招募工作，但能否在短時間內引入有實力願大力投資的戰投，存在不確定性。

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清算組又稱，321家公司實質上已經嚴重資不抵債，償債資源缺口巨大，截止6月3日累計收到6.74萬家債權人申報債權，申報債權16.63萬筆。

海航集團1月底宣告正式進入破產重整程序，旗下多家上市公司亦公告被申請破產事宜。3月中海南省高級法院發布公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合併重整案管理人。

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編輯：陳健婷