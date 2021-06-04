【兼職筍工】陽醫館請兼職中醫診所助理 時薪50至70元 入職條件及職責一覽

不論年輕或者年長人士對兼職的需求一樣大，大家都希望能在有限的時間賺取更多的金錢。陽醫館請兼職中醫診所助理，時薪50元至70元，主要協助中醫師進行治療，職位需要中三學歷。職位工作時間為上午9時至下午8時，每週工作1至2天，輪休制，每天工作5至10小時，不過設有醫療福利。另外，職位的僱主有意聘請合乎中高齡就業計劃資格的求職人士。

【兼職工略】環保署請高級財務及行政經理 時薪661元 需具至少15年會計經驗 【下一頁】

【就業計劃】「綠色就業計劃」推出約800環保職位 推動環保兼就業機會 【下一頁】

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可電郵(sunchinmed@gmail.com)履歷表給陽醫館。如要索取收集個人資料聲明, 請與劉小姐(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂