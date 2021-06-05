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【利財筆記】林本利：聯儲局被騎劫 美股大漲小回

名人薈萃 14:08 2021/06/05

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自從去年3月美股出現四次熔斷，美國聯儲局開展無限量寬後，至今已購入3萬多億美元債劵，聯儲局的資產負債表已上升至接近8萬億美元。近月美債息率上升，通脹升溫，市場憂慮聯儲局會否短期內退市，美股破頂後略為向下調整。

隨着聯儲局推行無限量寬，美股自去年3月由歷史高位急插三四成後，在幾個月內便收復失地，標普500指數在去年8月已超越去年2月的歷史高位，而且愈升愈有。過去數月，美股只是大漲小回，向下調整幅度不過5%至10%左右。到底美股何時才出現顯著調整，由高位下挫10%以上，甚至20%？

由於今次美股牛市跟上次金融海嘯後的牛市一樣，是由量化寬鬆貨幣政策所推動，故此美股後市走勢可以參考之前聯儲局的貨幣政策及市場反應。2006年6月美國出現債息倒掛，兩年期國債息率超越10年期，市場開始憂慮樓市泡沫及次按問題，但美股依然節節上升，標普500指數在2007年10月創出1576點的歷史新高。之後樓市持續向下，次按問題越趨嚴重，多間金融機構出現債務問題，及至2008年9月雷曼兄弟宣布破產，美股急挫，標普500指數跌至只得666點，由高位下挫58%！

加息縮表為下調主因

隨着聯儲局在2008年11月推行量寬，美股先跌後回升，到2013年4月再創新高，之後市場開始憂慮聯儲局計劃退市，標普500指數一度由1687點下跌至1560點，迫使聯儲局押後退市計劃。及至美股回升，標普500指數在2013年底升越1800點，聯儲局才在2014年1月正式縮減買債規模。聯儲局在2014年10月停止買債，2015年12月開始加息，2017年10月開始縮表，讓資產負債表由4.5萬億美元慢慢縮減至2019年8月的3.8萬億美元。聯儲局持續加息和縮表後，美股才出現顯著下調。

隨着聯儲局在2018年多次加息，2019年8月美國再次出現債息倒掛，聯儲局開始減息和再推行量寬，到去年3月疫症全球大流行，美股大跌便宣布無限量寬，誓要推高股市。現在美股已上升至遠遠超越去年2月的高位，故市場開始憂慮聯儲局何時正式宣布退市計劃，縮減買債規模。

參考上次金融海嘯後聯儲局的貨幣政策，量寬期間即使債息上升，通脹升溫，美滙指數升跌，聯儲局縮減買債規模，都無阻美股大漲小回的格局。要到聯儲局持續加息，開始縮表，美股才面對真正的考驗，調整幅度亦較為顯著。

但聯儲局早已被市場騎劫，只顧推升股市，每逢大跌，便出手托市，不理資產泡沫和通脹帶來的嚴重貧富不均問題，令基層市民生活百上加斤。

撰文 : 林本利 前理工大學會計及金融學院副教授，港大社會科學學士及英國布理斯托大學經濟學博士

欄名 : 利財筆記

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