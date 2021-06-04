【LG Pay】LG告別手機市場　LG pay服務成絕響

▲ 繼LG宣布停止生產手機後，其依附智能手機的業務 LG Pay亦相繼告終。（LG官方圖片）



LG早前已宣布，將於今年7月底全面撤出智能手機市場，其生產智能手機的越南工廠亦會改為生產家庭電器。LG承諾，用户將為現有手機繼續提供Android系統更新和安全修復等服務。同時，LG的手機部門只會保留少數人手負責提供系統更新等服務，故為數不少的員工將被調職到其他部門。

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繼LG宣布停止生產手機後，其依附智能手機的業務 LG Pay亦相繼告終。該服務於2017年在韓國率先推出，兩年後進軍美國市場。LG日前宣布LG Pay會於今年11月1日正式結束在美國的服務，由即日起將不會再接受任何新用戶的註冊。至於現有用戶，他們將不被允許在 LG Pay 加入新的銀行卡，但可在11月1日業務正式停止運作前繼續使用該服務。

它除了提供手機NFC支付外，亦擁有模擬磁帶的WMC功能。所有可以運行LG Pay的手機也可以使用Google Pay，但Google Pay並不能使用LG手機上的WMC硬件。用戶之後可轉用 Google Pay，惟部份原有功能，例如模擬銀行卡磁帶的交易方式，則因Google Pay不支援而無法使用。

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責任編輯：陳泳如