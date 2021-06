【新冠疫苗】拜登先送2500萬劑 亞洲獲分配近3成

美國總統拜登響應世衛呼籲,承諾與各國分享8,000萬劑新冠疫苗。美國白宮周四(3日)公布首批約2,500萬劑新冠疫苗的分配安排,多個國家和地區都有份。其中亞洲地區經世衛牽頭的COVAX機制獲分配約28%的劑量。

路透社報道,拜登(Joe Biden)周四發表聲明,公布在2,500萬劑疫苗當中,美國會經世衛(WHO)牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃(COVAX)機制分享接近1,900萬劑。其中約600萬劑運往拉丁美洲和加勒比地區;約700萬劑運往亞洲;約500萬劑運往非洲。

至於其餘的600多萬劑,美國將會直接運給加拿大、墨西哥、印度及南韓等國家。如連同上述劑量計算,亞洲地區獲分配的劑量會多於28%。

拜登在聲明中強調與各國分享疫苗並非為獲益或爭取對方讓步:

美國分享疫苗是在拯救生命,以美國作為榜樣及價值觀,來帶領全球一起結束疫情。

(We are sharing these vaccines to save lives and to lead the world in bringing an end to the pandemic, with the power of our example and with our values)