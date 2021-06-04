【新冠疫苗】拜登先送2500萬劑 亞洲獲分配近3成

美國總統拜登響應世衛呼籲，承諾與各國分享8,000萬劑新冠疫苗。美國白宮周四（3日）公布首批約2,500萬劑新冠疫苗的分配安排，多個國家和地區都有份。其中亞洲地區經世衛牽頭的COVAX機制獲分配約28%的劑量。

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路透社報道，拜登（Joe Biden）周四發表聲明，公布在2,500萬劑疫苗當中，美國會經世衛（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）機制分享接近1,900萬劑。其中約600萬劑運往拉丁美洲和加勒比地區；約700萬劑運往亞洲；約500萬劑運往非洲。

至於其餘的600多萬劑，美國將會直接運給加拿大、墨西哥、印度及南韓等國家。如連同上述劑量計算，亞洲地區獲分配的劑量會多於28%。

拜登在聲明中強調與各國分享疫苗並非為獲益或爭取對方讓步：

美國分享疫苗是在拯救生命，以美國作為榜樣及價值觀，來帶領全球一起結束疫情。 （We are sharing these vaccines to save lives and to lead the world in bringing an end to the pandemic, with the power of our example and with our values）

白宮表示拜登宣布分享的 2,500萬劑疫苗，並不包括阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，這批疫苗的部分劑量最早可於同日運出。

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美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，即使美國正通過世衛牽頭的 COVAX 進行疫苗分發工作，但在哪些國家可獲分配和具體分配劑量等方面，美方仍保留最終決定權。

蘇利文表示，美國將根據實現全球疫苗覆蓋率、應對危機、及盡可能協助更多國家等因素，來作出捐贈決定。他更表示，美國打算優先考慮捐給鄰國，包括加拿大、墨西哥和中南美洲國家。

責任編輯：鄭錦玲