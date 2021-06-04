▲ 【航空恢復】聯合航空收購15架Boom超音速客機 飛行時間縮近半、每張機票賣多少？（圖集）

自和諧型客機（Concorde）2003年退役後，首次有航空公司購入超音速客機，聯合航空（United Airlines，美：UAL）宣布，從初創飛機製造廠企業Boom Supersonic購入15架超音速客機，並設有增購至50架的選項，聯合航空預計最快2029年才能正式投入客運服務，屆時來往紐約至倫敦的飛行時間可由6至7小時縮至3.5小時。

聯合航空表示，購入超音速客機訂單需視乎Boom 的研發和投產進度，Boom的「Overture（序曲）」客機預計2025年才推出，2026年才試飛。聯合航空暫未公布超音速客機票價，Boom在以往宣傳稿曾指客機會以全商務客位，票價料達5000美元。

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受制於成本和運載力關係，現時航空客機全數航行速度皆低於音速。前一次出現的超音速客機「和諧型客機」早於1970年代面世，因為成本和票價過高、2000年發生致命空難後，最終在2003年退役。航空客機兩大廠商波音、空中巴士多年都主要集中研發改良耗油效率、高載客、舒適度客機，未有將超音速客機放在商業計劃中。

據Boom介紹，該公司的超音速客機Overture料可達到音速的1.7倍（Mach 1.7，即時速2083公里），飛行高度料60000呎，遠高於一般客機。Overture將長205呎，載客最多88名乘客和機組人員，而且可使用「可持續的航空燃油（sustainable aviation fuels）」，能達至淨零碳排放。

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記者：麥德銘