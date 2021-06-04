【變種病毒】英國研究：Delta變種增重症風險

多款新冠變種病毒肆虐全球，Delta變種（即印度變種）更是造成印度早輪疫情的主因之一，最近甚至在英國開始傳播，威脅當地的解封計劃。英國有研究發現，Delta變種會增加重症的風險。

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英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）最新研究指出，對比近3.9萬個感染案例發現，比起Alpha變種（即英國變種），Delta變種的確診後14日內的重症機率高2.61倍，需要緊急治療的機率亦高1.67倍。

布里斯托大學教授兼英國疫苗及免疫委員會委員芬恩（Adam Finn）指出，雖然重症人數依然相對較少，但Delta變種引致的感染及重症個案持續上升，可能會取代Alpha變種，成為英國國內主要傳染的變種病毒，危及廣大民眾的健康。

全球主要變種病毒

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PHE最新數字亦顯示，英國今周新感染人數為由12,431人，較上周增加近5,500人。PHE流行病學專家卡勒（Meaghan Kall）表示，新增的Delta變種感染數目升幅與上周相差無幾，但明顯在英國有廣泛傳播趨勢。不過，卡勒強調疫苗目前仍然有效，指出73%Delta變種感染者並未接種疫苗，完成接種的感染人數僅3.7%，當中更只得5%是重症。

責任編輯：吳漢培