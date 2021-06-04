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【壹傳媒】梁振英澄清僅持壹傳媒2000股　籲市場人士不必猜測

股市 13:54 2021/06/04

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壹傳媒 （00282） 控股股東黎智英此前被國家安全處禁止行使公司股份投票權，掌握壹傳媒「街貨」者變相可操控董事局。過去一直密切留意壹傳媒旗下《蘋果日報》的全國政協副主席、前特首梁振英此前自爆為壹傳媒小股東令市場意外，但他今日澄清自己僅在2018年買入2000股壹傳媒股份，「在此前後都沒有直接或間接買入或賣出任何壹傳媒的股份」，市場人士不必猜測。

壹傳媒最新報0.325元，跌13.3%。根據彭博數據，壹傳媒2018年平均股價為0.261元，以此推算，梁振英這筆投資帳面獲利近兩成半。不過，值留留意，壹傳媒在2019年曾更改每手買賣單位，由2000股改為10,000股。換言之，梁振英目前持股不足一手，屬碎股股東。

黎智英股份遭凍結後，梁振英曾在社交媒體發文，要求壹傳媒董事局發通告交代事件影響 。其後，壹傳媒曾公布財務狀况，稱經管理層評估後預期手頭資金足夠至2022年9月使用，惟梁振英對此表示質疑。

相關文章：【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飈升一倍

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港股 黎智英 梁振英 壹傳媒（00282）

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