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【電子消費券】CSL Mobile推出5G旗艦手機Fast Pass

商業 14:30 2021/06/04

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港府即將發放電子消費券，CSL Mobile亦率先推出專為消費券而設的5G旗艦手機Fast Pass。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

由即日起，新客戶可親臨各csl專門店及1O1O Center簽訂限定5G服務計劃，全期費用合共港幣5,000元，並於日後以政府消費券透過Tap & Go「拍住賞」電子錢包繳付費用，不但可盡享5G流動通訊服務，兼可獲5G旗艦手機Fast Pass，當本年度的指定5G旗艦機王推出，便有機會優先購買淨手機，更可享24個月Now E基本組合及Now E Android TV Box或免費Now E歐洲國家盃2020™ 4K賽事通行證乙張。
 
選用限定5G服務計劃須簽訂18個月（1O1O客戶）或24個月（csl客戶）承諾期，實際付款金額及付款期最終將根據政府最早可派發政府消費券之金額及日期而定。服務計劃之全期月費為合共港幣5,000元。

【電子消費券】K11與 WeChat Pay HK合作　推消費券獎賞計劃

【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券　再送消費回贈及演唱會門票

責任編輯：蘇穎琪

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