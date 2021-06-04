英免隔離名單刪走葡國惹不滿 葡外交部：無法理解

英國政府更新旅遊限制，將葡萄牙移出「綠色地區」名單。此舉意味著英國人從葡萄牙返國後，需接受居家隔離。葡萄牙高度關注事件，形容英方決定令人不解。今次綠色名單更新勢令葡萄牙旅遊業界大失預算。

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英國政府指由於葡萄牙境內的確診數目上升， 決定把葡萄牙警戒級別，由最安全、入境限制最鬆的綠色，轉為黃色。新規則生效後，英人由葡萄牙返國後，需居家隔離10天。

葡萄牙外交部旋即有回應，形容英國政府決定令人不解（unfathomable），用字之不客氣屬罕見。葡方並表示將會繼續循序漸進地執行解封計劃，會為居民及遊客安全制定明確規定。

原來被英方列為綠色地區的葡萄牙，5月已對英開關，英國卻突然收緊對葡限制，葡萄牙旅遊商業聯會主席維埃加斯（Elidérico Viegas）直指做法不公平，認為隔離規定會令希望到訪葡萄牙的旅客卻步。他希望英國政府3周內，即夏天旅遊旺季前改變主意，重新將葡萄牙納入安全級別。

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英國的安全級別新名單將在當地時間下周二（8日）凌晨4時起生效，外界預測，新規例將會令英人短期內返國人數增加，以避免其後需接受隔離。葡萄牙被英國列為安全地區後，旅遊訂單數目大增。航空公司增加往返兩地航班，據報單單在6月內就有逾1,800趟航班，從英國飛往葡萄牙。

責任編輯：李俊儀