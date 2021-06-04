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【平價5G機】對撼小米機價　三星發布Galaxy A22 5G　售約2,150元

科技 13:49 2021/06/04

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小米、小米旗下的紅米（Redmi）及POCO過去頻頻推出平價5G手機搶攻市場，三星最新更發布了最平價5G手機 Galaxy A22 5G，搶攻市場。三星表示Galaxy A22 5G的定價會因應配置及地區而不同，不過即使是一向以高昂見稱的歐洲市場，Galaxy A22 5G的64GB及128GB版本，分別僅售229及249歐元（約2,150港元及2,340港元）。

屏幕方面，Galaxy A22 5G配備FHD+解像度的6.6吋LCD Infinity-V屏幕，支援90Hz更新率。相機則配備48MP主鏡頭、5MP超廣角及2MP景深鏡頭，共三鏡頭，更可以拍攝4K影片；前置自拍鏡頭則為8MP。

【三星試用】三星推Galaxy 30日試用計劃　免費試玩Z Fold 2、Z Flip摺疊手機

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設三主鏡頭　5000mAh大電量

規格方面，Galaxy A22 5G採用的處理器為MediaTek的天璣700，有4GB、6GB及8GB RAM，備有64GB或128GB儲存，支援最大 1TB microSD擴充。並且預載Android 11，內置5,000mAh電池，支援 15W充電。提供3.5mm耳機孔及USB-C接口。至於三星Galaxy A22 5G於香港的售價及上市安排仍有待官方公布。

【東京奧運】三星S21推奧運紀念版　鎖定畫面有東奧吉祥物

責任編輯：張寶燕

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