拜登禁美投資中國企業名單擴大至59間 　8月2日生效

美國總統拜登簽署行政命令,禁止美國企業投資數十間疑與國防或監控技術部門有聯繫的內地公司。此前,美國前總統特朗普禁止美國對48間內地公司投資,而現時拜登落實的行政命令則擴至59間,並於8月2日生效。

是次的行政命令同時禁止美國企業買賣目標公司的公開交易證券,當中包括中國電信、中國移動及中國聯通等大企業。據《衛報》報道,拜登在新的行政命令中指出,將禁止美國投資,向中國的軍工綜合體以及軍事、情報和安全研發項目提供支援。「此外,我亦發現中國開發及於境外所使用的監控技術,用以促進鎮壓或嚴重侵犯人權,構成了不同尋常的威脅。」(In addition, I find that the use of Chinese surveillance technology outside [China] and the development or use of Chinese surveillance technology to facilitate repression or serious human rights abuse constitute unusual and extraordinary threats)

而主要中國公司也被列入更新名單,包括中國航空工業集團公司(AVIC)、中國移動通信集團公司、中國海洋石油總公司(CNOOC)、杭州海康威視數字技術公司、華為技術公司和半導體製造國際公司(SMIC)。

責任編輯:黎淑雯