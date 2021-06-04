電話卡實名制今刊憲　政府將於6月9日向立法會提交

《電訊（登記用戶識別卡）規例》今日（4日）刊憲，並將於今年9月1日生效，屆時旨在落實電話卡實名登記制度的實施安排。政府表示，是次落實電話卡實名登記制度，可保障健全的電訊服務及通訊網絡的安全，防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的罪案。

電訊商須於第一階段（今年9月1日），開始的約180日內，建立用作實名登記的基建設施和終端系統。第二階段會於2022年3月1日開始，由當日起所有在市面售賣的新儲值卡及當日起生效的新上台月費服務，均須在啓動服務前完成實名登記。而現有儲值卡用戶須於第二階段360日的寬限期內，即2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。現有上台月費服務的用戶無須向電訊商再登記，除非用戶「轉台」或開立新的電話號碼，才需按《規例》登記。

此外，政府將於6月9日向立法會提交《規例》，以進行先訂立後審議的程序。

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責任編輯：黎淑雯