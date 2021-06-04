【家庭友善】日本推行4周男士侍產假　期間可按天聘用應對突發工作

▲ 由2022年度起，日本男性最多可獲得4星期侍產假。

日本最近通過延長男士侍產假的法例修訂，由2022年度起，男性最多可獲得4星期侍產假。反觀香港只得5天侍產假，遠遠不及鄰近地區。

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香港自2019年起，男士侍產假由3日增至5日；法定產假於去年底亦由10星期延長至14星期。合資格的男性僱員可以在嬰兒預產期前4星期至實際出生日期後 14 星期內，申請5日侍產假。在研究增加男士侍產假至5日的時候，香港中文大學曾進行調查，發現近5成半人認為5天法定侍產假並不足夠。

事實上，香港在侍產假等家庭友善的政策，的確及不上鄰近地區。例如在韓國，父母可在嬰兒出生後12個月內請育嬰假，同時每人每月可獲300萬韓元的育兒補助。

日本最新通過的法例修訂，亦使男性侍產假延長至4星期。男性僱員可以在孩子出生後8星期內，分2次取得不超過4星期的侍產假，而且提前申請期亦由1個月縮短至2星期。只要勞資雙方同意，育兒假期間，亦可以按天聘用的方式工作。當突然出現重要會議、或必須由相關人士處理的工作時，僱主及僱員可以更靈活應對，又解決了男性僱擔心工作受影響而放棄申請放假。

同時，日本政府又要求聘用超過1000名員工的企業，公布成功申請育兒假的比例。皆因日本文化中，重視「不要帶麻煩給他人」，形成職場上出現相應潛規則，男性對於休假或會感猶豫。有二成未利用生育福利的男性認為，「感覺上難以休假」。日本政府希望，藉資訊公開制度，令企業更積極鼓勵休假。

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責任編輯：葉泳珊