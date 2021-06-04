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小米眾籌推酒精測試儀　一機滿足四大功能

科技 14:45 2021/06/04

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「小米有品」近日眾籌推出一款名為「納拓四合一酒精測試儀」的新產品。（小米有品官方圖片）

小米近年推出不同類型的產品，以迎合大眾日常所需。鑑於不少車主在小酌後亦希望在駕駛前先自行測驗酒精含量，確保不會干犯酒後駕駛等罪行，小米旗下的「小米有品」近日眾籌推出一款名為「納拓四合一酒精測試儀」的新產品。該產品結合了四大功能，包括酒精測試功能、安全帶切割器、車窗擊破器和流動電源功能。

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小米指，該產品內置高精度半導體氣體感應器，用家只需在開機預熱後便可進行吹氣檢測，測試儀會在3秒內快速顯示測試結果。測試儀機身上的螢幕會顯示酒精濃度和駕駛風險，用家可依照不同顏色標示檢視測試結果。

測試儀亦包含了其他安全輔助工具，供用家在發生意外時逃生之用。例如，它能充當車窗擊破器使用，透過頂針式破窗器幫助用家順利破窗求生。而其內置的安全帶切割器功能可使用家在意外發生時迅速解開安全帶，儘快脫離汽車。

據稱，酒精測試儀可作流動電源使用，提供10W充電以供用家在手機沒電的緊急情況下使用。該產品目前在「小米有品」以眾籌方式推出，眾籌價為人民幣 129 元（約港幣156元），建議售價則為人民幣249元（約約港幣302 元）。

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責任編輯：陳泳如

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