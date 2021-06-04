  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (五) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利股價】吉利半日升8%　摩通引述吉利管理層有信心全年達標

股市 12:56 2021/06/04

分享：

摩通引述吉利管理層有信心全年達標

中資汽車股近期炒升，吉利汽車 （00175） 半日大升7.6%。摩通引述吉利汽車管理層指，有信心達成全年銷售156萬輛的目標，坦言第二季生產受到汽車芯片短缺和原材料成本上升影響，產量有單位數影響，吉利汽車擬調整生產和產品組合，優先銷售較高價車型，提升盈利能力。

摩通看好內地汽車下半年銷情，並認為汽車芯片短缺問題已反映在股價，投資者會逐步增加內地汽車股的倉位。摩通現予吉利汽車46元目標價，評級為增持，該行認為吉利今明兩年銷量可按年增19%、30%，2022年盈利可較2020年倍增。

特斯拉5月內地訂單按月腰斬 Tesla股價昨跌半成、中資車股炒升，可見【下一頁】

吉利4月份銷量按年轉跌引發憂慮，吉利管理層向摩通表示，第二、三季會持續受原材料價格影響，毛利率會受壓。對於吉利母企和百度、鴻海合資成立電動車車企，吉利管理層指，新產品將使用吉利母企開發的「浩瀚智能進化體驗架構（SEA）」，可以提升成本效益。

相關文章：

【吉利股價】吉利旗下電動車品牌「極氪ZEEKR」首款汽車年底付運

【智能汽車】百度吉利合資「集度汽車」首款車型明年亮相 定價20萬以上

編輯：麥德銘

港股 大行報告 晶片 汽車股 吉利汽車（00175）

上一篇文章

今日推介中興通訊 | SOHO中國、中芯國際、中遠海控、先聲藥業、京東物流最新部署（立即觀看）

下一篇文章

【波音737】波音：中美貿易僵局將威脅公司全球影響力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項