【吉利股價】吉利半日升8%　摩通引述吉利管理層有信心全年達標

▲ 摩通引述吉利管理層有信心全年達標

中資汽車股近期炒升，吉利汽車 （00175） 半日大升7.6%。摩通引述吉利汽車管理層指，有信心達成全年銷售156萬輛的目標，坦言第二季生產受到汽車芯片短缺和原材料成本上升影響，產量有單位數影響，吉利汽車擬調整生產和產品組合，優先銷售較高價車型，提升盈利能力。

摩通看好內地汽車下半年銷情，並認為汽車芯片短缺問題已反映在股價，投資者會逐步增加內地汽車股的倉位。摩通現予吉利汽車46元目標價，評級為增持，該行認為吉利今明兩年銷量可按年增19%、30%，2022年盈利可較2020年倍增。

特斯拉5月內地訂單按月腰斬 Tesla股價昨跌半成、中資車股炒升，可見【下一頁】

吉利4月份銷量按年轉跌引發憂慮，吉利管理層向摩通表示，第二、三季會持續受原材料價格影響，毛利率會受壓。對於吉利母企和百度、鴻海合資成立電動車車企，吉利管理層指，新產品將使用吉利母企開發的「浩瀚智能進化體驗架構（SEA）」，可以提升成本效益。

相關文章：

【吉利股價】吉利旗下電動車品牌「極氪ZEEKR」首款汽車年底付運

【智能汽車】百度吉利合資「集度汽車」首款車型明年亮相 定價20萬以上

編輯：麥德銘