▲ 【波音737】波音：中美貿易僵局將威脅公司全球影響力

波音（Boeing）（美：BA）的737 Max機型，已在大部分歐美地區恢復服務，但目前中國尚未解除737 Max的禁飛令，波音行政總裁Dave Calhoun警告指，中美之間的長久貿易僵局將會威脅到737 Max的東山再起，最終威脅到波音領導美國工業的角色。

737 Max機型2018年、2019年在印尼和埃塞俄比亞發生墜毀事故後，世界各地監管機構下令停飛737 Max，而中國至今仍未解除禁飛令。 Calhoun周四表示，隨著新冠疫情的消退，中國將會躋身全球最熱門航空市場之一，料佔未來十年飛機銷量增長約四分之一，但若無協議重啟採購和交付，波音無法確定何時提高Max的產量，而該機型是公司的主要收入和現金來源。

料美國民航市場夏季供應緊張

Calhoun更指，若不能為中國市場提供服務，便會喪失全球領先地位，「我絕不會放棄，但是如果若不解凍，將在未來幾年給我們真正的問題。中國的航空公司上一次宣布訂購這種單通道主力機型已經是歐巴馬執政的時候。

另外，Calhoun預期，美國民航市場今年夏季出現新冠疫情爆發以來顯著復甦，或出現機票供應緊張情況。他指出，機票供應緊張是經濟復甦的良好徵兆，波音手上約100架787型號飛機的庫存，屆時可能迅速交付給客戶，有助紓緩機位供應緊張，令到機票價格重返正常水平。

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編輯：吳敏芳