5月全球食品價格指數漲近40% 創10年新高

綜合外媒報道，據聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization, 簡稱FAO)數據顯示，5月全球食品價格錄得10年來最大漲幅，創下2011年9月以來的最高水平，當時該指數為上漲41%。全球食品價格持續上漲，或會導致通貨膨脹升溫，各國央行須多加思量振興疫後經濟的措施。

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FAO的食品價格指數衡量有5項食品類別，分別是穀物、植物油、乳製品、肉類和糖，4月時食品價格指數為121.3，5月則已升至127.1，與去年同期相比，上漲近39.7%。

報道指出，疫情打亂了食品供應鏈，同時影響食品生產和分配。南亞、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲是影響最嚴重的地區。有分析師表示，巴西作為粟米和大豆的最大出口國，受到惡劣天氣影響，加上全球對豆油需求量不斷上升，都是推高價格的原因之一。

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報 道續 指，FAO高級經濟學家Abdolreza Abbassian表示，隨著各國放寬抗疫措施，餐廳重新開業，家庭的食品支出將進一步增加，同時食品價格上漲的趨勢亦會開始顯現。

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