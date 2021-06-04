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【無線耳機】Google突襲上架新無線耳機　Pixel Buds A-Series更平價搶攻市場　售1,551元

科技 12:59 2021/06/04

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Google繼去年推出定價179美元（約1,389港元）的無線耳機Pixel Buds後，日前正式推出更平價的無線耳機Pixel Buds A-Series，售99美元（1,551元），提供單一白色版本，不過目前僅於美國及加拿大開放預購。

無線耳機Pixel Buds A-Series內建Google助理，用戶只要說出：「Ok Google」，便可查詢天氣資訊、調整音量，或者讓Google助理讀出通知內容等。如果搭配Google Pixel手機或Android 6.0以上版本的手機使用，還可以直接透過該耳機收聽超過40種語言的即時翻譯。

該耳機還具備IPX4抗水等級的抗汗抗水功能，即使在汗水淋漓或下雨天也不用擔心。續航力方面，耳機充電1次，聆聽時間最長可達5小時。如果配合充電盒使用，最長可聆聽24小時。另支援快速充電，在充電盒中充電約15分鐘，聆聽時間最長可達3小時。

【終止服務】Google相簿「無限空間」今起終止　兩招釋出更多容量

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責任編輯：張寶燕

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