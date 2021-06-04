  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (五) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）

環球社會熱點 13:16 2021/06/04

分享：

印度新冠疫情持續嚴峻，惟當地民眾繼早前利用牛糞防疫後，再想出讓人瞠目結舌的抗疫方式。印度有村落聲稱可提供「聖水」，對抗新冠肺炎。印度網絡流傳片段可見，數百民眾排隊領取「聖水」，畫面中無人佩戴口罩或保持社交距離。影片引來大量關注，印度警方其後就事件起訴最少4人。

印度領養限制多 疫後孤兒問題難解 【下一頁】

印度媒體News 18報道，中央邦（Madhya Pradesh）一舍村落的寺廟聲稱，1名婦女受到女神祝福，她提供的「聖水」可令民眾免於染疫，吸引大批民眾聚集排隊喝「聖水」。印度拉傑格爾（Rajgarh）警察周四（3日）確認，該批民眾違反當地防疫規定。

民眾領取「聖水」現場情況

據悉，當地寺廟人員指涉事婦女「中了」健康神靈咒語，灑出的「聖水」具有保護力。從網絡流傳片段可見，喝聖水的多為女性。現場民眾多數未有佩戴口罩，或保持社交距離，不少人徒手接過「聖水」後就喝掉。涉事婦女身穿紅色印度傳統服飾，右手不斷揮動綠色植枝，將器皿內的水灑向人群，附近亦有男士用杯或手分發「聖水」。

不滿確診者死亡 印度親友圍毆醫生洩憤（有片） 【下一頁】

影片在當地引來廣泛關注，警察局官員其後表示，已就事件向最少4人提出訴訟，當中包括聲稱受神靈祝福的婦女。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
2021/06/03
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
2021/06/03
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚
2021/06/03
印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚
【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診
2021/06/03
【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診
【印度疫情】囚犯怕染疫拒出獄 覺得監獄更安全
2021/06/01
【印度疫情】囚犯怕染疫拒出獄 覺得監獄更安全

你可能感興趣

【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
17:35 2021/06/03
【印度疫情】領養限制多 疫後孤兒問題難解
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
13:49 2021/06/03
【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）
印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚
12:57 2021/06/03
印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚
傳染病 宗教議題 疫情 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 宗教 口罩

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間14:00）

下一篇文章

【英國王室】英女王將邀哈里一家 同慶登基70周年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間14:00）