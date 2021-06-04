【印度疫情】數百人誤信謠言 無罩排隊喝「聖水」抗疫（有片）

印度新冠疫情持續嚴峻，惟當地民眾繼早前利用牛糞防疫後，再想出讓人瞠目結舌的抗疫方式。印度有村落聲稱可提供「聖水」，對抗新冠肺炎。印度網絡流傳片段可見，數百民眾排隊領取「聖水」，畫面中無人佩戴口罩或保持社交距離。影片引來大量關注，印度警方其後就事件起訴最少4人。

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印度媒體News 18報道，中央邦（Madhya Pradesh）一舍村落的寺廟聲稱，1名婦女受到女神祝福，她提供的「聖水」可令民眾免於染疫，吸引大批民眾聚集排隊喝「聖水」。印度拉傑格爾（Rajgarh）警察周四（3日）確認，該批民眾違反當地防疫規定。

民眾領取「聖水」現場情況

據悉，當地寺廟人員指涉事婦女「中了」健康神靈咒語，灑出的「聖水」具有保護力。從網絡流傳片段可見，喝聖水的多為女性。現場民眾多數未有佩戴口罩，或保持社交距離，不少人徒手接過「聖水」後就喝掉。涉事婦女身穿紅色印度傳統服飾，右手不斷揮動綠色植枝，將器皿內的水灑向人群，附近亦有男士用杯或手分發「聖水」。

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影片在當地引來廣泛關注，警察局官員其後表示，已就事件向最少4人提出訴訟，當中包括聲稱受神靈祝福的婦女。

責任編輯：李俊儀