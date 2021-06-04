【糧價飆升】 5月份全球糧食價格創十年最高水平　玉米價格領漲

▲ 聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，5月份世界糧食價格升至2011年9月以來的最高水平。

世界糧食價格持續上漲。聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，5月份世界糧食價格的上漲速度是以十多年來最快，且價格升至2011年9月以來的最高水平。

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聯合國糧食及農業組織指出，聯合國糧食及農業組織的食品價格指數衡量穀物、油籽、乳製品、肉類和糖的按月變化，5月平均為 127.1 點，較去年同期增加39.7%。該會指，世界糧食價格指數已連漲第12個月，而5月數據更是升至2011年9月以來的最高水平。

在5月份，按食品類別分析，玉米價格領漲，比上年同期高出89.9%，但該組織表示，由於美國產量前景，玉米價格將能在月底回落。植物油價格上漲7.8%，主要受大豆等產品價格推動。食糖價格按年漲6.8%，主要是收成延遲以及對全球最大食糖出口國巴西農作物減產的擔憂。肉類價格按月上漲2.2%，主要是中國等東南亞國家的進口採購步伐加快，推動了所有肉類的售價。至於牛油價格近一年來首次下跌。

料全年穀物產量按年增1.9%

此外，該組織還公布了對今年世界穀物產量的預測，預計產量接近28.21億噸，創下新紀錄，比去年的水平增長1.9%。更預測年內玉米產量可創3.7%的年增長率，全球小麥及大米預期產量，則分別料按年增長1.4%及1%。

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責任編輯：蘇穎琪