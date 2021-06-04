比爾蓋茲與巴菲特旗下能源公司合作 耗資10億美元興建核電廠

據《路透社》報道，懷俄明州政府周三公布，比爾蓋茲（Bill Gates）所創立的泰拉能源（TerraPower LLC），將與巴菲特（Warren Buffet）持有的太平洋電力集團（PacifiCorp）合作，在當地一所退役煤電廠原址，興建鈉反應爐（Natrium reactor project ）。泰拉能源去年曾表示，是次工程耗資約 10 億美元。

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比爾蓋茲於15年前創辦了泰拉能源，而太平洋電力集團則由股神巴菲特的巴郡·哈薩威公司（Berkshire Hathaway）持有。至於鈉反應爐的確切地點，預計將在今年年底公布。鈉反應爐屬小型核反應爐，採用的燃料與傳統反應爐不同，是種無碳技術，被視為如同風能和太陽能的能源，從而減少引致氣候變化的排放。

新型鈉反應爐預計發電容量為345MW，在高峰時段更可提供500 MW的發電額度。去年年底，美國能源部提供了8000萬美元予泰拉能源，用於初部發展鈉反應爐技術的資金，能源部同時承諾未來幾年會繼續提供額外資金。

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不過核電專家就警告指，這種新型反應爐比傳統的反應爐，風險來得更高。然而泰拉能源的CEO Chris Levesque表示，因新型反應爐的廢料大幅減少，核污染的風險亦隨之下降。

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