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【ESG】雀巢2025前全換環保包裝　香港總經理：比預想困難

商業 12:35 2021/06/04

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雀巢香港看好植物性飲食的市場發展，擬繼續擴闊植物性產品的種類。（湯炳強攝）

為了符合可持續發展的目標，雀巢承諾於2025年前，所有產品的包裝亦要100%可環保回收。雀巢香港亦着手邁向此目標，但雀巢香港總經理鍾美玲坦言，過程比預想中困難。

【素食商機】雀巢香港首推植物肉　考慮推港式口味冀做市場龍頭

她分享，一開始亦看輕更改產品包裝材質的項目，後來才發現相關的技術難度非常高。一方面需要考慮產品特性，另一方面亦需要部門之間的緊密協作。鍾舉例，去年嘗試在部分紙包飲品上應用紙飲筒，一度不解為何研發需要大量時間。

雀巢香港總經理鍾美玲指，輕更改產品包裝材質需經過反覆試驗。（湯炳強攝）

後來與同事討論後才明白，紙飲筒要有一定硬度，同時浸於液體時，又要不輕易變軟。品牌把多件裝甜筒產品的外盒包裝，轉成可回收紙質包裝時，又要考量產品易濕、較重的特性。經過反覆試驗，甚至向其他有經驗的市場或合作夥伴互相交流經驗及「取經」，才可以成功達到目標。

除了產品方面，雀巢香港內部亦實施不同的環保措施，以於2050年前運作上達到零碳排放，包括收集職員餐廳的廚餘，送往O·PARK1作發電用途、辦公室全面停用塑膠用品等。但企業要如何在實施環保工作的同時，不為員工帶來麻煩？鍾美玲指，企業今年透過多渠道的溝通和活動，向同事宣傳有關信息，鼓勵他們實踐低碳生活。同時，又與員工保持緊密溝通，聆聽並研究員工意見。

【ESG】維他奶設「乾淨紙包回收獎勵計劃」　推動本地循環經濟

【ESG】星巴克提供可重用環保杯　2025年前歐洲等地推出

記者：葉泳珊

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