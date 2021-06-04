【政府工略】康文署請高級技工 屬公務員只要小六學歷 工作內容要識種花養雀

康文署近日招聘負責一般職務的高級技工，雖然只要求小六學歷，但就屬於公務員職位，月薪由總薪級表第8點，即每月21,340元，最高可達至總薪級表第10點，每月24,070元。獲取錄者除了有機會需到偏遠地區工作，或須輪班當值和不定時工作；此外亦有可能需要操作拖拉機和園藝、樹木培植方面的機器，以及接受在職訓練和有關評核。申請將於6月17日截止，有意申請人士可經互聯網或郵寄遞交申請。有關詳細入職要求及工作內容，可參閱以下圖片。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2021年6月17日或之前，送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓，康樂事務部支援組聘用及編制小組，信封面須清楚註明「申請高級技工（一般職務）職位」。信封上的郵戳日期將視為申請日期。

為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真、電郵方式提交、申請人未妥為簽署、非使用指定的申請表格，將不獲處理。



申請人須就入職條件第(b)項指明的範疇，在申請書上詳細列明本身所具備的技能及經驗。符合入職條件的申請人或須經篩選才會獲邀參加面試／技能測試，因此申請人須在申請書上詳列所有學歷及就業詳情。



申請人如獲邀參加面試／技能測試，必須提交所需學歷的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件，及相關工作經驗的文件正本，以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件的正本以供核實其資格，其申請將不獲受理。



申請人如獲邀參加面試／技能測試，通常會在截止申請日期後約10至12個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人如未獲邀參加面試／技能測試，則可視作經已落選。

聯絡地址:香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組

查詢電話:2601 8010

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