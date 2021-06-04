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亞太區房託預期可穩中求勝

股市 12:03 2021/06/04

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今年疫苗開始現世並獲廣泛應用，我們看好疫苗將帶動經濟重啟，令房地產信託（房託）市場有能力穩中求勝。對房託有興趣的朋友，可留意亞太區房託的走向。

焦點應放在什麽行業呢？整體來看，對於工業房託或一些專門房託來説，疫情加速了經濟數碼化的結構增長趨勢¬¬——電子商貿興起，帶動了物流倉庫的需求；加上低利率環境利好併購，帶動無機（inorganic）增長。同時疫情加速了企業向雲計算轉型，預料將繼續為數據中心帶來強勁需求。

曾經受疫情影響的行業該怎麽看待？如零售及旅遊房託、地產及收租股等將在疫苗普及後獲益。隨著經濟活動重啟，商場和零售商店的出租率及人流有望回升，而租金減免措施結束後，現金流料見改善。零售銷售回升有助提升租金收入，而一手樓銷售動力持續有助支持地產發展商。

我們可看香港的例子，持有社區商場項目的零售業房託帶動了香港整體房託市場在4月份上升。經濟活動恢復，我們對零售房託的前景持正面看法，過去一年我們觀察到社區商場或以日常消費為主的商場在疫情期間展現強韌的恢復能力。香港及新加坡的零售銷售額在2021年2月錄得按年回升，當中香港2月零售業總銷量按年大幅上升30%，這些數據都支持了本地零售業房託的升幅。

新加坡市場亦是，我們看好經營社區商場的房託。皆因市郊商場料於重啟經濟後較快回復，主要受惠於本地需求迅速回升及較少依賴旅客，而且其防禦力普遍高於倚賴辦公室人流及旅客的商場。

除了香港及新加坡，澳洲亦是亞太區的重點市場。過去兩個月澳洲房託跑贏區內其他市場，主要受多樣化和辦公室房託帶動。由於澳洲商業信心及就業市場強勁反彈，並重返疫情前水平。我們對當地的辦公室持正面看法。有數據反映澳洲2020年12月的招聘廣告數量為過去18個月以來最高，加上白領就業情況反彈，這些因素將利好辦公室需求。隨著更多員工重返辦公室及租賃查詢增加，市場對持有辦公室資產的房託投資意欲好轉。

撰文 : 黃惠敏 宏利投資管理亞太房託投資專家

欄名 : 基金卓見

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