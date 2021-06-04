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【英國王室】英女王將邀哈里一家 同慶登基70周年

環球社會熱點 12:10 2021/06/04

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作為全球現存在位最長時間的君主，英女王伊利沙伯二世將在明年迎來登基70周年，屆時全英將有連串慶祝活動。消息人士透露，近來釀成王室危機的哈里王子及其家人亦獲邀請，返回英國參與。屆時，英女王便有機會與即將出生的曾孫女見面。

【英國王室】哈里批評火力猛 梅根怕無得再做公爵夫人 【下一頁】

消息人士表示，哈里一家定必獲邀，回國參加英女王的白金禧慶祝活動，而且王室內部亦十分期待，與哈里梅根即將出生的小公主見面。由於梅根預產期將至，哈里今夏未必能夠返英，參加亡母戴安娜王妃的雕像揭幕儀式。所以，明年有可能是哈里4月為祖父菲臘親王奔喪後，事隔一年多回到英國。

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【英國王室】梅根幾時生？小公主最可能叫呢個名 【下一頁】

白金漢宮早前公布英女王登基白金禧（Platinum Jubilee，即70周年紀念）慶祝活動的詳情，包括被稱為女王生辰巡遊（Queen's birthday parade）的皇家軍隊閱兵儀式，一連4天的周末長假期以及白金漢宮內的王室派對等。

過往，多數主要王室成員會在白金漢宮的露台，陪伴英女王參加女王生辰巡遊，與圍觀的民眾揮手，以及欣賞英國皇家空軍表演。如哈里一家返回英國，預計亦會是座上客之一。

責任編輯：吳漢培

皇室 哈里王子 英女皇 英國

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