【A股印花稅】人大法工委：印花税擬適當降低　消息澄清不涉A股印花稅、券商股回順（第二版）

▲ 【A股印花稅】人大法工委：印花税擬適當降低 中資券商股彈起

中資券商早市熱炒A股印花稅下調憧憬，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉6月4日在記者會上表示，十三屆全國人大常委會於6月7日至10日在北京舉行會議，當中包括審議印花稅法草案等。 臧鐵偉指出，考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變，但根據各方面的意見，草案考慮適當降低稅率、進一步明確印花稅的徵稅範圍、完善稅收優惠規定。

市場視消息為潛在A股印花稅減免，中資券商股於午市前炒起，中信証券 （06030） 、中信建投 （06066） 半日升近半成，廣發證券 （01776） 升3.6%，海通證券 （06837） 升3.3%。光大證券 （06178） 升6%，招商證券 （06099） 升3.6%。

午休過後，中信証券升幅收窄至不足1%，中信建投升幅回順至1.5%，其他券商股升幅也急收窄。

官媒背景的證券時報指，根據2018年11月的《印花税法（征求意見稿）》規定，證券交易印花税的納税人或者税率調整，由國務院决定，並報全國人大常委備案，分析證券印花税短期之内下調的可能性不高。

另有內媒引述不具名消息指，是次印花稅草案修改，不涉及降低證券印花稅議題。

香港將於今年8月增加股票印花稅，由買賣雙邊交易各徵收0.1%稅率，增至0.13%。A股目前印花稅僅從賣方單向徵收，A股基本印花稅率為0.1%。

（第二版更新內媒報道）

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編輯：麥德銘