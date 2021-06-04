  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (五) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股印花稅】人大法工委：印花税擬適當降低　消息澄清不涉A股印花稅、券商股回順（第二版）

宏觀解讀 13:05 2021/06/04

分享：

【A股印花稅】人大法工委：印花税擬適當降低　中資券商股彈起

中資券商早市熱炒A股印花稅下調憧憬，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉6月4日在記者會上表示，十三屆全國人大常委會於6月7日至10日在北京舉行會議，當中包括審議印花稅法草案等。 臧鐵偉指出，考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變，但根據各方面的意見，草案考慮適當降低稅率、進一步明確印花稅的徵稅範圍、完善稅收優惠規定。

市場視消息為潛在A股印花稅減免，中資券商股於午市前炒起，中信証券 （06030） 、中信建投 （06066） 半日升近半成，廣發證券 （01776） 升3.6%，海通證券 （06837） 升3.3%。光大證券 （06178） 升6%，招商證券 （06099） 升3.6%。

午休過後，中信証券升幅收窄至不足1%，中信建投升幅回順至1.5%，其他券商股升幅也急收窄。

官媒背景的證券時報指，根據2018年11月的《印花税法（征求意見稿）》規定，證券交易印花税的納税人或者税率調整，由國務院决定，並報全國人大常委備案，分析證券印花税短期之内下調的可能性不高。

另有內媒引述不具名消息指，是次印花稅草案修改，不涉及降低證券印花稅議題。

香港將於今年8月增加股票印花稅，由買賣雙邊交易各徵收0.1%稅率，增至0.13%。A股目前印花稅僅從賣方單向徵收，A股基本印花稅率為0.1%。

（第二版更新內媒報道）

相關文章：

【股票印花稅】立法會三讀通過上調股票印花稅　許正宇﹕不會削弱香港股票市場競爭力

【加印花稅】朱太倡印花稅可加可減　許正宇：不同方式支援金融服務界

編輯：麥德銘

港股 A股 廣發証券（01776） 印花稅 中信証券（06030） 海通證券（06837）

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐另類谷針　若完成接種疫苗、非同一工作地點同居職員可恢復上班（第二版）

下一篇文章

今日推介中興通訊 | SOHO中國、中芯國際、中遠海控、先聲藥業、京東物流最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）