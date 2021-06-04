【素食商機】雀巢香港首推植物肉　考慮推港式口味冀做市場龍頭

▲ 雀巢香港總經理鍾美玲（左）透露植物肉品牌「Harvest Gourmet」 在香港市場暫以B2B模式為試點。圖右為雀巢專業餐飲（香港及澳門）總監張家豪。（湯炳強攝）

可持續發展是現時全球的發展方向，顧客亦愈來愈留意消費背後對環境的影響。作為食品業巨頭的雀巢，近月於香港開始供應自家研發的植物肉，又計劃擴闊植物性產品系列，盼達到植物性產品零售市場的市佔第一。

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Harvest Gourmet 供6款產品

雀巢去年底推出全新的植物肉品牌「Harvest Gourmet」（部分市場又稱Garden Gourmet或嘉植餚），更斥超過10億港元於馬來西亞及中國設廠，當中部分為植物肉生產綫。雀巢香港總經理鍾美玲透露，香港市場以「B2B」模式為試點，4月份已開始向不同餐廳客戶供應植物肉。她希望利用雀巢香港的餐飲業網絡，測試香港市場的反應，從餐廳客戶收集港人對產品的意見、植物肉產品的優劣。

雀巢專業餐飲（香港及澳門）總監張家豪補充，現時Harvest Gourmet於香港共提供6款產品，包括無肉酥炸排、無肉炭烤條、無肉漢堡、植物雞塊等，希望可以迎合不同餐廳的需要。他未有透露現時的餐廳客戶總數，僅稱目前仍是起步階段，目標是2至3年市佔可以翻倍。

不憂市場競爭 或以港式口味迎戰

Harvest Gourmet早前已於多個市場推出，包括歐美及中國，被問到會否擔心太遲引進至本港，鍾美玲反而認為現時的時機剛好。她解釋，近年市民對於素食或植物肉的認知度提升，更容易接納新的植物肉品牌。鍾又引述市場調研機構Ipsos今年的調查數據，指出本港現時奉行素食或植物性飲食的人數比例接近30%，主要原因是養生及環保。她深信香港的素食市場仍在發展，收集足夠市場數據後，將會再按顧客需求推出素肉產品至本港零售市場，擬研發港式口味的植物肉產品。

雀巢的優勢是在全球擁有300多個食品研發工程師，可研究不同地方的口味，為每個市場推出屬於當地的味道。

純素咖啡膠囊本月上架 盼躋植物市場龍頭

素食熱潮除了帶來植物肉外，植物性產品亦受消費者追捧，包括燕麥奶、杏仁奶等非乳類奶製品。鍾美玲認為隨着新冠肺炎疫情改變人們的生活模式，消費者對健康的需求日漸提升，對植物性產品的需求只會愈趨鞏固。雀巢香港亦將乘勢推出兩款的純素咖啡膠囊，本月18日在超級市場及雀巢網店上架。

▲ 兩款純素咖啡膠囊將於本月18日有售

雀巢產品遍布不同市場，鍾美玲稱若留意到其他市場有符合港人口味的產品系列，亦會適時引入至港。品牌又透露目前亦正在研究在不同產品類別推出植物性飲食的選項，雪糕亦於考慮之列。

據雀巢香港引述2018年的市場調查顯示，消費者對非乳類奶製品的需求上升，帶動植物性飲品市場在7年間增長了12%，市場價值甚至於2023年達到200億美元，當中有6成是亞洲市場。鍾美玲對香港市場亦抱很大野心，希望2024年前於零售市場的市場佔有率排行第一。

即使不能第一，亦會是具競爭性的第二位。

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記者：葉泳珊