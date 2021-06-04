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【WhatsApp】WhatsApp將支援「閱後即焚」　多裝置登入最快未來一個月內公測

科技 11:55 2021/06/04

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WhatsApp負責人就表示，多裝置登入功能會在未來一至兩個月內開始公開測試。

「閱後即焚」功能早已登錄各通訊軟件如Snapchat 及Telegram等，早前終於有消息指WhatsApp正測試閱後即焚新功能，允許用戶在收到圖片後只能查看 1 次，事後該圖片也會被刪除。

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前在接受網站WABetaInfo的訪問中證實 ，WhatsApp將會加入閱後即焚功能。當用戶閱讀文字或多媒體訊息後，便會馬上刪除。

【Facebook】Facebook選下多個平台　全力強化商業通訊功能

【耗電Apps】美國研究公布手機耗電元凶　社交媒體類Apps最「食電」

最多4部裝置使用WhatsApp

WhatsApp負責人Will Cathcart另指出，WhatsApp 將會支援多裝置登入功能，最多可以在4部裝置上使用WhatsApp。不過裝置類型就未知是否包括用戶期待已久的平板電腦。

二人雖然未有提供新功能確實推出的日期，但WhatsApp負責人就表示，多裝置登入會在未來一至兩個月內開始公開測試。

【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制

責任編輯：張寶燕

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