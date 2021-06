特朗普向中國索償78萬億 稱華需為新冠疫情負責

美國總統拜登擴大對中國軍工相關企業投資禁令之際,美國前總統特朗普針對中國發表聲明。特朗普聲稱中國需為新冠肺炎疫情造成的損失,向美國及全球賠償10萬億美元(約78萬億港元)。

特朗普(Donald Trump)在周四(3日)發表的聲明中表示:

中國應為他們造成的死亡和破壞,向美國和世界支付10萬億美元!

(China should pay $10 trillion to America, and the World, for the death and destruction they have caused!)