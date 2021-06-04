特朗普向中國索償78萬億 稱華需為新冠疫情負責

▲ 特朗普聲稱中國需為新冠肺炎疫情造成的損失，向美國及全球賠償10萬億美元（約78萬億港元）。

美國總統拜登擴大對中國軍工相關企業投資禁令之際，美國前總統特朗普針對中國發表聲明。特朗普聲稱中國需為新冠肺炎疫情造成的損失，向美國及全球賠償10萬億美元（約78萬億港元）。

美國眾議院提法案 擬允新冠染疫者告中國隱瞞疫情 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）在周四（3日）發表的聲明中表示：

中國應為他們造成的死亡和破壞，向美國和世界支付10萬億美元！ （China should pay $10 trillion to America, and the World, for the death and destruction they have caused!）

特朗普再次以「中國病毒」（China Virus）稱呼新冠病毒，他聲稱現時包括所謂敵人在内的每個人，都開始認同自己指病毒來自武漢實驗室的説法正確。

特朗普又抱怨他在新冠疫情爆發初期封關，卻遭民主黨人和各大媒體稱為仇外者。

另外，華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）的多封電郵最近遭美媒公開，顯示福西在新冠疫情爆發初期持續與中國衛生官員通信。特朗普在聲明中也力數福西，他表示福西與中方信件來往無法叫人視而不見，又指福西需要就此回答很多問題。

責任編輯：鄭錦玲