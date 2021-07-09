【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎7.13登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）

▲ 嘉民集團宣布，推出獎品總值100萬元抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。

澳資房地產集團嘉民集團（Goodman）6月初宣布，推出100萬港元抽獎活動，供香港已接種新冠疫苗人士參與，頭獎為Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，價值逾60萬港元。嘉民集團已設立「#goodshot抽獎活動」網站，疫苗抽獎登記期於7月13日上午10時至9月2日晚上11時59分為止，於9月10日公布抽獎結果。

嘉民集團稱，參與疫苗抽獎人士須持有香港特別行政區有效身份證、9月2日或之前年滿18歲，並於8月31日前完成兩劑疫苗接種。

嘉民集團表示，將從旗下物業的客戶採購獎品，當中包括大獎Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，另外也有連卡佛、牛奶公司指定商戶、Don Don Donki 、華御結、維他奶、香港蘇寧等商戶現金券。

按圖可看嘉民疫苗抽獎獎品

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嘉民集團亞洲區首席執行官麥嘉利（Paul McGarry）表示，面對全球新冠肺炎疫情所帶來的挑戰，相信接種疫苗是保障市民健康、改善香港以至全球新冠疫情的關鍵，希望是次抽獎將鼓勵香港合資格市民儘快接種疫苗。

#goodshot 抽獎活動網站連結

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編輯：陳健婷