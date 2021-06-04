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【A股布局】外資流入改善A股流動性 私募基金滿倉迎6月市

股樓投資 13:02 2021/06/04

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新基金開始爆賣、孖展額上升，在在顯示A股的市場氣氛不斷改善。最近，原來私募基金的持倉水平也處於高位，反映國內投資者普遍看好後市。

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據私募排排網的數字，截至5月底，倉位在五成及以上的私募數量佔比高達97%，其中更有24.6%的私募處於滿倉狀態，滿倉的佔比創近一年以來新高。業內人士表示，A股市場上升趨勢尚未結束，往後兩個月結構性行情機會較多，新能源產業鏈、半導體產業鏈等值得關注。

【太陽能】硅片供應緊張持續漲價 下游頂唔順開始縮單，請按【見下頁

以基金規模來看，大型私募基金的加倉動作頗為明顯。截至5月21日，百億級私募倉位指數為88.2%，較上一周提升0.45個百分點，其中77.7%的百億級私募倉位超過八成。另外，管理規模處於50億至100億元人民幣區間的私募基金，5月平均倉位高達90.1%，遠高於4月水平。

鴻風資產投資總監黃易認為，從大類資產配置的角度，未來股票的性價比優於商品。因為大宗商品上半年漲幅超出市場預期，目前大概率處於頂部區域。反觀股票資產，人民幣升值使得海外資金加速流入A股，同時市場通脹預期即將見頂，往後流動性大概率不會比前期更悲觀，因此流動性的負面預期正在修正，增強股市的配置價值。

【延伸閱讀】大行點睇：6大本地收息股  最新大行評級及目標價一覽，請按【見下頁

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記者：林衛

人民幣 私募基金 A股

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