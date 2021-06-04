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【新冠肺炎】美國研發口服藥 料有效阻冠狀病毒複製

環球社會熱點 11:27 2021/06/04

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美國國家衛生研究院指研發的一款口服藥物料有效透過阻止冠狀病毒複製，來治療新冠肺炎。

各國除了研發新冠疫苗外，也積極研究預防和治療新冠肺炎的藥物。美國國家衛生研究院（NIH）周四（3日）發布一項研究，指NIH研發的一款口服藥物料有效透過阻止冠狀病毒複製，來治療新冠肺炎。

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美國NIH研發名為TEMPOL的藥物，研究人員在實驗室為這款藥進行了滅活病毒的細胞培養測試。研究人員指冠狀病毒入侵人體細胞後，這款藥能抑制病毒複製時所需的酶素（enzyme），來減少新冠肺炎感染並達到治療效果。

NIH國家兒童健康與人類發展研究所所長比安基（Diana W. Bianchi）表示：

我們急需對新冠肺炎格外有效、容易取用的治療方式，一款阻止新冠病毒複製的口服藥是減少重症的重要工具。

（We urgently need additional effective, accessible treatments for COVID-19, An oral drug that prevents SARS-CoV-2 from replicating would be an important tool for reducing the severity of the disease.）

NIH研究人員計劃針對藥物進行額外研究，更打算將藥物應用到臨床研究領域。有份領導研究的NIH官員魯奧（Tracey Rouault）形容研究結果充滿希望，只是需要臨床研究來證實是否對新冠患者，尤其是病毒開始複製時的發病初期。

責任編輯：鄭錦玲

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