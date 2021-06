【新冠肺炎】美國研發口服藥 料有效阻冠狀病毒複製

各國除了研發新冠疫苗外,也積極研究預防和治療新冠肺炎的藥物。美國國家衛生研究院(NIH)周四(3日)發布一項研究,指NIH研發的一款口服藥物料有效透過阻止冠狀病毒複製,來治療新冠肺炎。

美國NIH研發名為TEMPOL的藥物,研究人員在實驗室為這款藥進行了滅活病毒的細胞培養測試。研究人員指冠狀病毒入侵人體細胞後,這款藥能抑制病毒複製時所需的酶素(enzyme),來減少新冠肺炎感染並達到治療效果。

NIH國家兒童健康與人類發展研究所所長比安基(Diana W. Bianchi)表示:

我們急需對新冠肺炎格外有效、容易取用的治療方式,一款阻止新冠病毒複製的口服藥是減少重症的重要工具。

(We urgently need additional effective, accessible treatments for COVID-19, An oral drug that prevents SARS-CoV-2 from replicating would be an important tool for reducing the severity of the disease.)