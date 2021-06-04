【新冠肺炎】美國研發口服藥 料有效阻冠狀病毒複製

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各國除了研發新冠疫苗外，也積極研究預防和治療新冠肺炎的藥物。美國國家衛生研究院（NIH）周四（3日）發布一項研究，指NIH研發的一款口服藥物料有效透過阻止冠狀病毒複製，來治療新冠肺炎。
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美國NIH研發名為TEMPOL的藥物，研究人員在實驗室為這款藥進行了滅活病毒的細胞培養測試。研究人員指冠狀病毒入侵人體細胞後，這款藥能抑制病毒複製時所需的酶素（enzyme），來減少新冠肺炎感染並達到治療效果。
NIH國家兒童健康與人類發展研究所所長比安基（Diana W. Bianchi）表示：
我們急需對新冠肺炎格外有效、容易取用的治療方式，一款阻止新冠病毒複製的口服藥是減少重症的重要工具。
（We urgently need additional effective, accessible treatments for COVID-19, An oral drug that prevents SARS-CoV-2 from replicating would be an important tool for reducing the severity of the disease.）
NIH研究人員計劃針對藥物進行額外研究，更打算將藥物應用到臨床研究領域。有份領導研究的NIH官員魯奧（Tracey Rouault）形容研究結果充滿希望，只是需要臨床研究來證實是否對新冠患者，尤其是病毒開始複製時的發病初期。
責任編輯：鄭錦玲