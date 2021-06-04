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【英國疫情】收緊旅遊限制 憂慮變種病毒威脅

環球社會熱點 11:10 2021/06/04

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英國原定在6月21日起全面解封，但當地新冠疫情威脅仍未解除，變種病毒繼續肆虐，計劃隨時生變。因此英國政府宣布，收緊旅遊限制，把葡萄牙移出安全級別的「綠色地區」名單，另外再新增7個國家至危險級別的「紅色地區」。

【英國疫情】6月21日如期解封？約翰遜未敢寫包單 【下一頁】

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，由於葡萄牙境內的確診數目上升，憂慮英國新冠疫情存在Delta變種病毒（即印度變種）及潛在傳入風險的雙重夾擊，可能對解封造成影響，因此艱難地決定把葡萄牙下移為警戒級別的「黃色地區」。阿富汗及斯里蘭卡等7國亦被移至危險級別的「紅色地區」。

夏博思表示，目前政府仍未能確定是否能夠如期解封，或是需要等候疫苗接種人數持續增加，加上英國國內未知Delta變種突變成抗疫苗病毒的可能性，因此現階段不敢斷言解封必定可以如期落實。

主要新冠變種病毒

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英染疫女進食如噩夢 嗅覺失常滿是腐肉惡臭 【下一頁】

根據英格蘭公共衛生署周四（3日）的最新數據，Delta變種已經成為英國主流傳播的新冠病毒，佔感染人數的75%。同時，數據顯示Delta變種比起Alpha變種（即英國變種）更易出現重症，病人確診Delta變種14日內入院的機率，比Alpha變種高出2.6倍。另外，數據亦首次揭示Delta變種已入侵至英國的校園，自周二（1日）起已在教育場所發現140宗相關感染個案。

責任編輯：吳漢培

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