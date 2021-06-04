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【滙豐HSBC】滙豐另類谷針　若完成接種疫苗、非同一工作地點同居職員可恢復上班（第三版）

股市 16:35 2021/06/04

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【滙豐HSBC】滙豐下周一容許全數員工返辦公室工作

香港多日確診新冠病毒宗數歸零，HSBC滙豐 （00005） 在內部通訊指，下周一（6月7日）會容許所有滙豐香港員工回到辦公室工作，而選擇在家工作（WFH）的員工可以繼續留家工作。同時，滙豐以完成接種疫苗為前提，放寬非同一上班地點的同居職員恢復正常上班。滙豐於第4波疫情中，總行有數名員工感染，早前才容許最多一半人手在辦公室工作。

金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單　滙豐、中銀、渣打推「疫苗假」｜詳見【下一頁】

政府放寬金融高層抵港強檢安排【按圖放大】

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滙豐今早向員工發內部通知，容許所有員工由下周一（7日）起，返回辦公室工作，但仍然視乎指定部門的坐位上限，並容許個別部門繼續維持彈性上班安排。

滙豐：若員工已完成接種疫苗　同居亦可各自如常上班

同時，除分行職員因應工作需要調動到不同分行上班，否則其他職員繼續禁止往來不同辦公大樓。

針對同屬滙豐職員但不同上班地點的同居人士，則要視乎有否接種疫苗，若已完成接種疫苗的員工，則各自可以恢復在不同的辦公大樓如常上班；否則，需要繼續維持在家工作或安排在同一大樓上班。

在疫情期間，滙豐一直禁止不同上班地點的同居職員返回辦公室工作，故今次是滙豐提出「疫苗假」後的新放寬措施。

美國銀行傳月底容許　所有員工返回辦公室工作

隨本地疫情轉趨平靜，多家金融機構重新安排員工回辦公室工作。美國銀行早前也傳出，本月底前將安排全部人手回到辦公室工作，該行目前在港有約1,600員工。

外電亦報道指，高盛從下周一起，亦會對所有員工重新開放香港的辦公室。

金管局、證監會近期力谷金融機構安排員工接種疫苗，港府最新豁免3類金融業界人士豁免入境香港時接受強制檢疫安排，但前提都是必須已經完成接種疫苗。

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【疫苗接種】金管局發信建議銀行業提供兩天有薪疫苗假

【疫苗接種】證監會視接種疫苗為營運風險管理工作關鍵部分　機構應為未能接種員工定期檢測

編輯：麥德銘

港股 金融機構 在家工作 滙豐控股（00005）

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