【屯馬線】港鐵：車費「短貴長平」涉歷史因素日後理順 將送10萬張單程車票

▲ 屯馬線將於本月27日全線通車。

港鐵 （00066） 屯馬線本月27日全線開通，行政總裁金澤培在立法會被問及屯馬線車費「短貴長平」問題，指票價釐定除了車程距離，亦會考慮方便性、坐車時間等，出現「短貴長平」涉及歷史因素，港鐵日後會透過票價調整，逐步改善情況。

立法會議員謝偉銓指，目前由紅磡前往顯徑的車費為9.6元，但搭多一站至大圍的車費為6.2元，相差3.4元，質疑為何有如此大的差距，要求港鐵交代如何理順有關問題。

屯馬綫6月27日全線通車 新增宋皇臺、土瓜灣站（圖解屯馬綫各站特點）【下一頁】

金澤培表示，屯馬線開通後，兩個地點之間可能有不同線路選擇，新線路路程可能較短，但原有線路較長，所以有歷史原因，希望每年通過票價調整，改善情況。

另外，為慶祝屯馬線全面通車，港鐵將額外送出10萬張單程車票，詳情稍後公佈。

港鐵今早0.3%，最新報43.2元，成交額逾3700萬元。

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編輯：陳健婷