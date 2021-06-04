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【Bitcoin】馬斯克發帖比特幣標籤加心碎符號　再累比特幣下跌、跌穿37000美元

股市 15:01 2021/06/04

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【Bitcoin】比特幣標籤再加心碎符號　馬斯克帖文令比特幣又受挫

Bitcoin比特幣價格又受Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克帖文震盪。馬斯克於Twitter發布了一條含意模糊的推文，暗示可能會和比特幣分道揚鑣。受帖文影響，比特幣價格再度下跌，最新跌穿37000美元水平。截至下午3時，根據coindesk平台數據，比特幣最新報36765.96美元，24小時跌幅擴大至5.65%。

另外，以太幣報2712美元，升0.7%，狗狗幣報0.377161美元，跌9.3%。

馬斯克於帖文中，在「#Bitcoin」的標籤旁，更加了一個表示心碎的符號。

另一方面，加密貨幣平台Tron創始人孫宇晨則表明願意「接貨」。孫宇晨引用馬斯克的帖文，表示將購買馬斯克出售的所有比特幣。

【bitcoin】比特幣5月表現為十年最差　《富爸爸，窮爸爸》作者：比特幣回調是吸納良機

【bitcoin】新華社評加密貨幣是龐氏騙局　「說服投資者相信是革命性現象、創造市場盲目投資的羊群效應」

【Bitcoin】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用　比特幣一度彈至近40000美元

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 比特幣

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