▲ 【Bitcoin】比特幣標籤再加心碎符號 馬斯克帖文令比特幣又受挫

Bitcoin比特幣價格又受Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克帖文震盪。馬斯克於Twitter發布了一條含義模糊的推文，暗示可能會和比特幣分道揚鑣。受帖文影響，比特幣短綫向下，跌穿38000美元水平，早上10時20分，根據coindesk平台數據，比特幣最新報37612美元，24小時升幅收窄至0.8%。

另外，以太幣報2712美元，升0.7%，狗狗幣報0.377161美元，跌9.3%。

馬斯克於帖文中，在「#Bitcoin」的標籤旁，更加了一個表示心碎的符號。

另一方面，加密貨幣平台Tron創始人孫宇晨則表明願意「接貨」。孫宇晨引用馬斯克的帖文，表示將購買馬斯克出售的所有比特幣。

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責任編輯︰梁浩碩