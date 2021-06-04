【港股市況】恒生指數低開128點　美團跌3%、滙豐友邦逆市穩（不斷更新）

聯儲局初見收水，道指曾挫265點，收市跌23點，港股承接低開百點。恒生指數開報28837點，跌128點。恒生科技指數跌1%，報8080點。美團 （03690） 跌逾3%。金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升0.6%；友邦 （01299） 升0.3%。

即市走勢︰

【09：40】零折讓配股的建發 （01908） 股價逆市升1%，高見14.8元。

【09：37】昨受累涉嫌資訊披露違法違規遭調查的山東墨龍 （00568） ，股價逆市反彈一成，高見6.61元。

【09：34】大市跌幅擴大至逾200點，恒指跌215點，報28750點；科指跌1.3%，報8060點。

【09：33】恒指將納入比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） ，比亞迪跌近2%；碧桂園服務跌逾3%；信義光能跌逾2%。

【09：31】包浩斯 （00483） 升逾12%，破頂高見0.73元。包浩斯公布，以4800萬元出售荃灣德士古道204至210號和富大廈10樓，料收益約3360萬元，預期出售所得用於派發特別息。

【09：30】海吉亞醫療 （06078） 跌逾3%，低見83.5元，成交達17.1億元。

【09：27】中芯 （00981） 跌0.6%。美國總統拜登周四簽署一項命令，修改在其前任總統特朗普時期開始的、美國對中國公司投資的禁令，該名單擴展至59間企業，其中包括華為和中芯。

美禁投資涉軍中企 列入名單公司數目擴至59家

【09：25】星島 （01105） 升逾4%，星島公布何柱國辭任執行董事、董事會主席及董事會委員會相關職位，由佳兆業 （01683） 董事會主席郭英成接手，成為星島新任董事會主席。

【星島換血】何柱國辭任主席 由佳兆業郭英成接手

【09：24】康希諾生物 （06185） 逆市升逾2%。康希諾CEO確認在申請霧化吸入式新冠疫苗的緊急使用。

【09：20】恒生指數開報28837點，跌128點。恒生科技指數跌1%，報8080點。美團 （03690） 跌逾3%。金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升0.6%；友邦 （01299） 升0.3%。

【美團3690】王興179億元「不同權」股份股轉為B類股份 注入旗下基金會、投票權降至42.7%

市監總局要求美團等「共享消費」品牌規範價格競爭 30日內提交整改報告

【09：13】期指低開66點，開報28792點，跌0.2%。

【09：00】恒指黑期跌約69點，報28860點；道指期貨跌59點，報34508點。

【08：59】恒指季檢變動將於收市後生效。

【恒指季檢】恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能 阿里巴巴美團成贏家

【08：55】市監總局要求美團等「共享消費」品牌規範價格競爭 30日內提交整改報告

【07：45】建發國際零折讓配股 淨籌9.4億

【07：45】港股ADR收報28907點，跌58點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.94元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報607.84元，跌7.66元或1.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局初見收水，計劃沽售因疫情而買入的公司債，紐約儲行率先於下周出售公司債券ETF ； 加上勞工數據大幅高於預期，美10年債息周四上升，美滙指數抽高，道指曾挫265點，收市跌23點，報34577點。標指跌0.4%，報4192點。納指收市下滑逾1%，報13614點。

【開市9點半】時代天使孖展勢突破2000億 估逾百萬人熱捧首掛升4成 AMC炒高散貨跌18% 券商曾禁沽空

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責任編輯︰梁浩碩