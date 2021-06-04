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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+北水】夜期升104點　北水走資11億　沽小米美團（不斷更新）

股市 20:39 2021/06/04

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美國非農新增職位增長遜預期，壞消息當好消息炒，預期儲局收水步伐未必急進，夜期升逾百點。

港股反彈無力，恒指連跌3日，全周累跌206點或0.7%。今日北水走資10.9億元，小米 （01810） 淨流出最多，達12.2億元，美團 （03690） 則淨沽9.4億元；淨流入方面，吉利 （00175） 及騰訊 （00700） 吸資最多，分別獲北水加倉6.5億及5.7億元。

聯儲局初見收水，港股低開128點，早段跌逾200點曾倒升，惟午後再度轉跌，恒生指數收報28918點，跌47點，成交1930億元。恒生科技指數跌0.8%，報8095點。車股逆市升，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾6%；港交所 （00388） 升近0.6%；中芯國際 （00981） 跌逾2%；思摩爾 （06969） 跌逾11%。

北水資金流向：

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【美國制裁】拜登擴投資禁令中企名單至59家　「涉解放軍」港股一文看清

【HSBC滙豐】滙豐覓王冬勝接班人有新進展　彭博：亞太業務將由2名聯席主管接掌、廖宜建有份

即市走勢︰

【20：38】美國非農新增職位增長遜預期，壞消息當好消息炒，預期儲局收水步伐未必急進，夜期升104點。

【20：25】夜期升24點

【20：24】內地續吸收境內美元流動性，上海清算所支持中國進出口銀行成功發行3年期境內美元債券，發行規模3億美元，發行利率0.7%，認購倍數2.68，建設銀行、中國銀行、滙豐銀行（中國）、三菱日聯銀行（中國）、中信證券、東方匯理銀行（中國）、渣打銀行（中國）、交通銀行、中金公司、浦發銀行、招商銀行等承銷商及投資者積極參與認購。

【18：36】恒指夜期跌10點，報28769點，低水122點。

【16：10】恒生指數收報28918點，跌47點，成交1930億元。恒生科技指數跌0.8%，報8095點。車股逆市升，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾6%；港交所 （00388） 升近0.6%；中芯國際 （00981） 跌逾2%；思摩爾 （06969） 跌逾11%。

【16：00】恒生指數U盤前跌85點，報28880點。

【15：44】比亞迪 （01211） 尾市升0.6%；碧桂園服務 （06098） 跌逾4%；信義光能 （00968） 跌逾1%。三股將於收市後晉身藍籌。

【15：29】大市尾市跌約100點，恒指跌102點，報28863點；科指跌1%，報8083點。

【15：17】比亞迪電子 （00285） 最新升逾8%，高見53.7元；思摩爾 （06969） 跌逾12%，低見46.35。

【15：07】小米 （01810） 最新靠穩升近0.2%。另外，阿里巴巴 （09988） 暫無升跌；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌逾2%再試300元。

【15：00】上證全日升0.2%；深證升0.7%；創業板升1.3%。

【14：57】中資電訊股逆市向好，中移動 （00941） 升0.8%；聯通 （00762） 升近1%；中電信 （00728） 升0.8%。

【電訊股】中國聯通獲許可自製動畫、網絡劇等

【14：27】南岸集團 （00577） 收到法定要求償還書，要求償付約32.8億元，股價復牌後跌逾26%，破底低見0.035元。

【14：10】大市最新跌113點，報28852點；科指跌0.9%，報8088點。

【14：10】思摩爾 （06969） 跌逾12%，低見46.35元，成交23.7億元。

【13：55】梁振英澄清僅持壹傳媒2000股　籲市場人士不必猜測

【13：40】吉利 （00175） 午後升近9%，高見22.9元。

【13：18】港股再度轉升，恒指升4點，報28970點。

【13：15】比亞迪電子 （00285） 午後升半成，高見51.8元。

【13：09】小米 （01810） 午後轉跌，回落至30元以下水平，報29.9元，跌0.3%。

【13：08】大市跌幅擴大至75點，跌穿28900點水平，科指跌0.4%，報8127點。

【13：02】港股午後初段跌約15點，報28950點。

【13：00】吉利半日升8%　摩通引述吉利管理層有信心全年達標

【12：00】恒生指數半日倒升41點，報29007點，成交775億元。恒生科技指數升0.03%，報8166點。車股造好，吉利 （00175） 升逾7%；比亞迪 （01211） 升近3%。中資券商股炒減印花稅憧憬，中信証券 （06030） 升逾4%曾破頂。

【11：51】中信証券 （06030） 升半成，破頂高見22元；中金 （03908） 升逾4%；海通證券 （06837） 升逾3%。

【A股印花稅】人大法工委：印花税擬適當降低稅率　中資券商股彈起、中信証券升半成

【11：50】特步 （01368） 最新升一成，破頂高見10.48元。

【11：41】恒指中午收市前重上29000點水平，報29016點升50點。

【11：36】港股再度轉升，恒指升15點，報28981點；科指跌0.1%，報8155點。

【11：30】內地股市向好，上證半日升0.1%；深證升0.8%；創業板指升1.5%。

【11：22】特步 （01368） 升幅擴大至近9%，破頂高見10.34元；其他體育用品股亦逆市向好，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 分別升逾1%。

【11：18】港股續於28900點水平爭持，最新報28889點，跌76點。

【11：03】吉利 （00175） 升幅擴大至逾8%，高見22.75元。

【10：59】恒大 （03333） 再跌0.5%，破底低見11.04元。

【10：53】大市反彈力度不足，最新跌約60點，於28900點水平。

【10：45】正通汽車 （01728） 抽升近兩成，高見0.73元。

【10：43】特步 （01368） 股價再破頂。特步升逾7%，破頂高見10.3元。

【10：41】鐵貨 （01029） 全資附屬K&S被發起行政違規訴訟遭興訟，鐵貨股價跌逾兩成，低見0.223元。

【10：39】時代天使6699次日孖展已破2000億元、超額認購689倍 券商預計最終超購千倍（不斷更新）

【10：37】美團 （03690） 升幅擴大至逾1%，高見311元。

【10：26】大市最新轉升，報28970點，升4點。

【10：13】美團 （03690） 低開逾3%後倒升，最新報307.8元，升0.1%。

【10：11】華潤醫療 （01515） 升一成，破頂高9.89元，成交1.1億元。

【10：09】麗年國際 （09918） 升半成，高見0.198元。麗年國際公布，已於4和5月向一間美國照護分子診斷公司交付若干用於2019冠狀病毒快速測試的測試儀的對接儀器，有關儀器的確認採購訂單金額約780萬美元，並料該產品有持續需求。

【10：08】瑞聲 （02018） 今早再升3%，高見53元。

【10：01】新東方 （09901） 跌逾11%，破底低見70.7元。

【09：55】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近1%；騰訊 （00700） 跌1%；小米 （01810） 升0.3%；美團 （03690） 跌0.9%。

【螞蟻集團】螞蟻消費金融公司獲批開業 「花唄」、「借唄」成專屬產品、6個月完成品牌整改

【09：52】汽車股造好，其中吉利 （00175） 升4%；比亞迪 （01211） 轉升0.4%；長汽 （02333） 升逾1%。

【09：50】康希諾鼻噴霧式新冠疫苗進入二期臨床試驗　股價升半成

【09：47】壹傳媒 （00282） 跌逾兩成，低見0.29元，成交732萬元。

【09：46】大洋集團股權 （02927） 續升近九成，破頂高見0.098元，成交378萬元。

【09：45】大市跌勢喘定，恒指跌幅收窄至近百點。

【09：40】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至半成，高見335.6元。

【09：40】零折讓配股的建發 （01908） 股價逆市升1%，高見14.8元。

【09：37】昨受累涉嫌資訊披露違法違規遭調查的山東墨龍 （00568） ，股價逆市反彈一成，高見6.61元。

【09：34】大市跌幅擴大至逾200點，恒指跌215點，報28750點；科指跌1.3%，報8060點。

【09：33】恒指將納入比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） ，比亞迪跌近2%；碧桂園服務跌逾3%；信義光能跌逾2%。

【09：31】包浩斯 （00483） 升逾12%，破頂高見0.73元。包浩斯公布，以4800萬元出售荃灣德士古道204至210號和富大廈10樓，料收益約3360萬元，預期出售所得用於派發特別息。

【09：30】海吉亞醫療 （06078） 跌逾3%，低見83.5元，成交達17.1億元。

【09：27】中芯 （00981） 跌0.6%。美國總統拜登周四簽署一項命令，修改在其前任總統特朗普時期開始的、美國對中國公司投資的禁令，該名單擴展至59間企業，其中包括華為和中芯。

美禁投資涉軍中企 列入名單公司數目擴至59家

【09：25】星島  （01105） 升逾4%，星島公布何柱國辭任執行董事、董事會主席及董事會委員會相關職位，由佳兆業 （01683） 董事會主席郭英成接手，成為星島新任董事會主席。

【星島換血】何柱國辭任主席 由佳兆業郭英成接手

【09：24】康希諾生物 （06185） 逆市升逾2%。康希諾CEO確認在申請霧化吸入式新冠疫苗的緊急使用。

【09：20】恒生指數開報28837點，跌128點。恒生科技指數跌1%，報8080點。美團 （03690） 跌逾3%。金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升0.6%；友邦 （01299） 升0.3%。

【美團3690】王興179億元「不同權」股份股轉為B類股份 注入旗下基金會、投票權降至42.7%

市監總局要求美團等「共享消費」品牌規範價格競爭　30日內提交整改報告

【09：13】期指低開66點，開報28792點，跌0.2%。

【09：00】恒指黑期跌約69點，報28860點；道指期貨跌59點，報34508點。

【08：59】恒指季檢變動將於收市後生效。

【恒指季檢】恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能　阿里巴巴美團成贏家

【08：55】市監總局要求美團等「共享消費」品牌規範價格競爭　30日內提交整改報告

【07：45】建發國際零折讓配股 淨籌9.4億

【07：45】港股ADR收報28907點，跌58點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.94元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報607.84元，跌7.66元或1.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局初見收水，計劃沽售因疫情而買入的公司債，紐約儲行率先於下周出售公司債券ETF ； 加上勞工數據大幅高於預期，美10年債息周四上升，美滙指數抽高，道指曾挫265點，收市跌23點，報34577點。標指跌0.4%，報4192點。納指收市下滑逾1%，報13614點。

【開市9點半】時代天使孖展勢突破2000億　估逾百萬人熱捧首掛升4成　AMC炒高散貨跌18%　券商曾禁沽空

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

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