  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (五) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SPAC】環球音樂集團據報即將完成合併上市交易　估值約400億美元超Grab

股市 08:30 2021/06/04

分享：

【SPAC】環球音樂集團據報即將完成合併上市交易　估值約400億美元超Grab

對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）麾下的一家特殊目的收購公司（SPAC）Pershing Square Tontine Holdings Ltd，據報即將完成與環球音樂集團（Universal Music Group）合併並上市的交易，對環球音樂的估值約為400億美元（約3103億港元）。

根據Dealogic數據，將是SPAC有史以來最大的一筆交易，超越早前東南亞地區網約車及配送巨頭Grab的交易。報道指，考慮到環球音樂的債務，交易的企業價值約為420億美元。

法國媒體集團維旺迪集團（Vivendi）此前宣布，計劃年底前分拆旗下最大業務環球音樂集團在阿姆斯特丹泛歐證券交易所獨立上市。維旺迪表示，對環球音樂設定的最低企業估值為300億歐元（約2820億港元）。

至於騰訊 （00700） 牽頭的財團於2019年底與Vivendi達成協議，收購環球音樂10%股權，去年底再增持至20%。

【騰訊持股】Vivendi擬分拆環球音樂上市急升2成 騰訊財團持股20%

【SPAC】Grab公布透過與美國SPAC合併上市　東南亞獨角獸估值3089億港元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 騰訊控股（00700） 環球音樂集團 特殊目的收購公司（SPAC） Grab

上一篇文章

【ET開市直擊】恒指失二萬九 有貨走定守？黃偉豪（Ravi）開市前為你分析（歡迎預先留言問股）

下一篇文章

【Tesla】特斯拉據報5月份內地訂單按月腰斬　Tesla股價跌半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高