▲ 【SPAC】環球音樂集團據報即將完成合併上市交易 估值約400億美元超Grab

對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）麾下的一家特殊目的收購公司（SPAC）Pershing Square Tontine Holdings Ltd，據報即將完成與環球音樂集團（Universal Music Group）合併並上市的交易，對環球音樂的估值約為400億美元（約3103億港元）。

根據Dealogic數據，將是SPAC有史以來最大的一筆交易，超越早前東南亞地區網約車及配送巨頭Grab的交易。報道指，考慮到環球音樂的債務，交易的企業價值約為420億美元。

法國媒體集團維旺迪集團（Vivendi）此前宣布，計劃年底前分拆旗下最大業務環球音樂集團在阿姆斯特丹泛歐證券交易所獨立上市。維旺迪表示，對環球音樂設定的最低企業估值為300億歐元（約2820億港元）。

至於騰訊 （00700） 牽頭的財團於2019年底與Vivendi達成協議，收購環球音樂10%股權，去年底再增持至20%。

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責任編輯︰梁浩碩