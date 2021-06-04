【Tesla】特斯拉5月內地訂單按月腰斬　Tesla股價昨跌半成，吉利長城耐世特齊升6%（附短片）

▲ 【Tesla】特斯拉5月內地訂單按月腰斬 Tesla股價昨跌半成、比亞迪升逾2%

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）在內地發展遇到不少風波，據報5月份中國訂單按月腰斬，減少近一半。The Information引述消息人士報道，Tesla於內地5月份淨訂單，由4月的逾1.8萬輛，跌至5月約9800輛。Tesla周四股價收報572.84美元，跌5.3%或32.28美元。

Tesla銷售下跌，其他車企料受惠。本港上市的汽車股造好，比亞迪 （01211） 曾升逾2%，盤中高見196.5元，見近3個月高，收市收窄至1.1%，報191.9元；長汽 （02333） 升6.1%﹐收市報23.2元；吉利 （00175） 收升6.2%，報22.25元。耐世特 （01316） 曾升逾6%，收市升幅收窄至3.2%，報10.86元。Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 由升轉跌，收市報114.7元，跌2.6%。

報道又指，即使按周比較，Tesla訂單也暫時沒有復甦迹象。

另外，Telsa在美國召回Model 3及Y兩款型號，合共逾5500輛，因安全帶扣有缺陷。

早前報道指，浙江及廣西兩省政府已要求政府部門，調查及滙報有哪些員工已購買Tesla，或禁止重要部門的員工駕駛Tesla進入指定辦工範圍，反映中央憂慮Tesla會帶來潛在的保安問題。

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責任編輯︰梁浩碩