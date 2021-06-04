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【Tesla】特斯拉5月內地訂單按月腰斬　Tesla股價昨跌半成、比亞迪升逾2%

股市 10:41 2021/06/04

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【Tesla】特斯拉5月內地訂單按月腰斬　Tesla股價昨跌半成、比亞迪升逾2%

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）在內地發展遇到不少風波，據報5月份中國訂單按月腰斬，減少近一半。The Information引述消息人士報道，Tesla於內地5月份淨訂單，由4月的逾1.8萬輛，跌至5月約9800輛。Tesla周四股價跌5.3%，收報32.28美元。

Tesla銷售下跌，其他車企料受惠。本港上市的汽車股造好，比亞迪 （01211） 現升逾2%，最新報194.3元，盤中高見195.6元，見近3個月高；長汽 （02333） 現升4.3%﹐最新報22.8元；吉利 （00175） 現升6%，最新報22.2元。耐世特 （01316） 現升6.7%，最新報11.22元。Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 現升0.8%，最新報118.7元。

報道又指，即使按周比較，Tesla訂單也暫時沒有復甦迹象。

另外，Telsa在美國召回Model 3及Y兩款型號，合共逾5500輛，因安全帶扣有缺陷。

早前報道指，浙江及廣西兩省政府已要求政府部門，調查及滙報有哪些員工已購買Tesla，或禁止重要部門的員工駕駛Tesla進入指定辦工範圍，反映中央憂慮Tesla會帶來潛在的保安問題。

【TSLA】內地政府機構摸底員工擁有Tesla情況　要求員工將特斯拉汽車擁有權轉讓

【TSLA】馬斯克又有新搞作　Tesla擬進軍飲食業、申請T字標誌為註冊商標

【Tesla】美SEC據報指特斯拉Tesla未能監督馬斯克的Twitter帖文

責任編輯︰梁浩碩

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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