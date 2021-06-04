【開市9點半】時代天使孖展勢突破2000億　估逾百萬人熱捧首掛升4成　AMC炒高散貨跌18%　券商曾禁沽空

（1）iBond與時代天使 （新上市編號：06699） 同期認購，亦同時火熱，互相搶奪市場資金，據最新統計，時代天使孖展認購已約2000億元，券商估逾百萬人認購，掛牌首日可升4成，不過，要預期超難抽中。

【新股IPO】時代天使6699首日孖展暫錄近1985億元、超額認購681倍 券商預計最終超購千倍、首掛升逾四成（不斷更新）

即睇開市9點半重點：

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（2）AMC全日維持跌勢，成交仍高達317億美元，在投資者挾高AMC股價後，AMC即批股，套現5.87億美元，拖累股價大跌一度急跌3成，在部份券商禁止沽空AMC下，股價收市跌幅收窄至18%。

【美股焦點】AMC炒高散貨 出售多達1155萬股股份 盤中急跌三度熔斷 好友反擊 收市跌18%

（3）螞蟻業務的處置方法已塵埃落定，市場預期貸款規模縮少，惟可以掃清監管陰霾，預期有利阿里巴巴 （09988） 股價，不過對業務的實際影響，仍要留意券商估算。

【螞蟻集團】螞蟻消費金融公司獲批開業 「花唄」、「借唄」成專屬產品、6個月完成品牌整改

（4）美國小非農數據繼續強勁，新增近百萬職，大超預期，在進一步復甦下，債息抽高，不利納指及科技股。與此同時，美聯儲繼指逐步出售去年疫情期間買入的公司債後，再宣布於6月7日開始，逐步減持企業債，亦令債息及美滙指數抽高。

【美國經濟】美國5月ADP私人就業職位增97.8萬 超預期 一文看清ADP數據

（5）同股不同權股份在一般情況下，由A類股轉B類股，會令市場預期減持，而股份注入王興基金會，會否沽出就要看基金會的發展了。

【美團3690】王興179億元「不同權」股份股轉為B類股份 注入旗下基金會、投票權降至42.7%

（6）恒大仍忙於減債，繼早前大量賣樓套現還債，若再加大搵錢力度，則可能配股抽水，事實上恒大的沽空率近期亦大增，或反映對冲基金已先行部署。

【恒大股價】恒大沽空率逾6成 市場憂批股 許家印講減債：月底實現一條紅線變綠

（7）拜登對華策略明朗化，似乎是又傾又砌，在劉鶴與耶倫對話後，拜登今晨簽署行政命令，將禁止投資中國軍方企業的黑名單，增至59間。

【美國制裁】拜登據報修訂「中國軍方關聯企業」投資禁令 瞄準國防及監控行業、或增新名單

（8）5窮月的MPF表現佳，人均賺3296元，打工仔可以打開MPF戶口看看投資回報，會否跟上平均水平。

【MPF】5月MPF回報升1.13% 友邦滙豐歐股產品跑贏大市

（9）12歲接種疫苗，可趕及各企業的抽獎活動。

【復星醫藥】食衞局：批准降低復必泰疫苗接種年齡至12歲

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉