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【美國制裁】拜登擴投資禁令中企名單至59家　「涉解放軍」港股一文看清

股市 11:34 2021/06/04

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拜登政府禁止美國人投資涉及軍方的中國企業，名單擴大至59間公司。（法新社圖片）

美國總統拜登周四簽署一項命令，修改在其前任總統特朗普時期開始的、美國對中國公司投資的禁令，該名單擴展至59間企業，其中繼續包括華為、中芯國際 （00981） 、中移動 （00941） 等三大中資電訊商。拜登更新名單的範圍主要針對國防、相關物料、監控技術等行業，相關企業被指與中國軍方有所關連。

拜登的禁止投資命令將由財政部負責執行，「黑名單」企業的附屬公司若被財政部列入名單，同樣受禁投令所限。至於早前擺脫國防部名單上的小米 （01810） 未受最新名單影響。

拜登擴增中企投資黑名單至59間後外媒分析，可見【下一頁】

美法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券全部限制，可見【下一頁】

華府官員指，新投資禁令會於8月2日起生效，投資者有12個月時間撤資，禁令全面阻止美國人直接投資於涉事公司的債券及股票，並且不准投資於包含受禁中企資產的基金。

以最新名單資料，預計受到美國投資禁令影響的香港上市股份至少有9家：

相關文章：

【美國制裁】拜登據報修訂「中國軍方關聯企業」投資禁令　瞄準國防及監控行業、或增新名單

編輯：李勝君

港股 中芯國際（00981） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 中國海洋石油（00883） 南京熊貓（00553） 中船防務（00317） 中國鐵建（01186） 中國交通建設（01800）

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