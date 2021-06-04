【美股收市】 儲局逐步沽企債 納指跌逾1% 美禁投資59中企

聯儲局初見收水，計劃沽售因疫情而買入的公司債，紐約儲行率先於下周出售公司債券ETF ; 加上 勞工數據大幅高於預期，美10年債息周四上升，美滙指數抽高，納指一度跌1.5%。

道指曾挫265點，收市跌23點，報34577點。標指跌0.4%，報4192點。納指收市下滑逾1%，報13614點。電動車製造商特斯拉(Tesla)據報在中國市場的訂單量按月減近半。消息曝光後，特斯拉股價挫5%。

市場憧憬周五公布的美國5月非農業職位數據強勁，美滙指數升至3周高，報90.504，升0.7%。美10年債息升3點子，報1.616厘。金價周四跌穿1900美元，創逾兩周低位。紐約8月期金收市跌36.6美元或1.9%，報1873.3美元。

另外，拜登政府公布，禁止美國人投資於涉及軍方的中國企業禁令，名單擴展至包括59間企業，針對國防、相關物料、監控技術等行業，當中包括華為和中芯(00981)、中國鐵建(01186)，以及三大電訊商中移動(00941)、中電信(00728)及聯通(00762)。

數據方面，俗稱「小非農」的美國5月ADP私人就業職位按月新增97.8萬個，超預期的增65萬個，復甦以來最勁。上周首次申領失業救濟人數有38.5萬人，低於預期的38.7萬人，續創疫情爆發以來最低；持續申領失業救濟人數為377.1萬人，高於預期的361.4萬人。美國首季非農業生產力終值按年升5.4%，較預期的5.5%低，而首季單位勞工成本按年升1.7%，勝預期的跌0.4%。

外電報道，美國總統拜登（Joe Biden）在私人會議上指，為了贏得共和黨支持基建方案，可能不會將企業稅由21%上調至28%。有知情人士透露，或會反設定企業稅下限為15%，瞄準有盈利但每年甚少或沒有向聯邦政府交稅的美國企業。

責任編輯：柯志宏