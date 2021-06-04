【房住不炒】「三道紅綫」下內房融資難 減買地促銷求生路

在「三道紅綫」下，內房整體融資規模正在緊縮。據同策研究院的數據顯示，5月份，40家上市房企共完成融資440.9億元（人民幣，下同），按月下降28.5%，按年下滑27.4%，反映內房「度水」艱難，找到低成本資金更難。

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業內人士分析，中國監管政策環境趨緊，在「三道紅綫」制約下，內房對自身負債增速有一定控制。同時，境外美元債收益大多下跌，其中地產債跌幅較大，都影響了內房融資部署。更重要是，多個涉房類的ABS項目被叫停之後，更加劇了內房的融資壓力。

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對於未來房地產融資環境的預期，中指研究院企業研究副總監劉水向表示，融資環境持續收緊，渠道限制愈來愈多，開發商資金鏈將會持續偏緊。在這種大趨勢下，保障現金流充裕是重要任務。一是加大促銷，加快資金回籠；二是謹慎拿地，放緩投地節奏；三是開拓新的融資渠道，如綠色債券融資。

他表示，今年第一季房地產綠色債券發行規模約為153億元，佔去年房地產綠色債券規模296.8億元發行量的51.5%，房地產綠色金融發展迅速。

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記者：林衛