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【太陽能】硅片供應緊張持續漲價 下游頂唔順開始縮單

股樓投資 11:35 2021/06/04

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據生意社監測，由於供應緊張，本周國內多晶硅市場價格持續上漲，截止周四（3日），多晶硅一級料較上周加價9.2%，目前價格區間在每噸10.8萬至12萬元人民幣。

【抗通脹策略】貝萊德：市場低估通脹風險　薦買五類資產對抗通脹，請按【見下頁

究其原因，除之前兩個新疆大廠多晶硅部分設備檢修，本周再有一家多晶硅裝置進入檢修狀態，影響一部分產量，導致市場供應緊缺的狀態雪上加霜。雖然長單價格經已被鎖定，但在缺料的情緒持續升溫下，散單報價普遍高位成交，進一步推高了硅料上漲預期。

【美股焦點】傳統車廠造電動車迅速崛起　Tesla4月市佔率急降至11%，請按【見下頁

值得注意是，由於光伏產業上游硅料、硅片價格偏高，下游電池廠家已陷入利潤縮水，乃至虧本的困境。電池片價格被迫上漲，卻令需求下降，從下游採購情況來看，6月定單進一步減少。

生意社認為，6月大約3家硅料廠家裝置檢修或降負荷開工，市場供不應求的矛盾加劇，這樣成本壓力會進一步傳導至下游電池和組件。但目前下游訂單持續縮水，且海外訂單已有部分取消或延遲，需求壓力可能愈來愈大，一定程度上會壓制硅料上行步伐，往後硅料漲勢或放緩。

【延伸閱讀】大行報告：瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 通脹 經濟 太陽能

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